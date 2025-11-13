Окончательное решение ожидается в декабре 2025 года.

Технический комитет экспертов ЮНЕСКО дал предварительное одобрение на включение итальянской кухни, уже давно считающейся одной из самых вкусных в мире, в Список нематериального культурного наследия человечества.

Когда будет окончательное решение ЮНЕСКО по итальянской кухне

Окончательное решение ожидается в декабре 2025 года, пишет Euronews.

"Замечательно видеть, с каким интересом следят за признанием итальянской кухни объектом наследия ЮНЕСКО. Мы выдвинули прекрасную традицию, которая отличает нас, но мы еще не перешли эту заслуженную финишную черту", – отметил министр сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида, призвав при этом дождаться 10 декабря, "чтобы не сглазить".

Видео дня

В свою очередь профессор Университета имени Луиса Гвидо Карли в Риме Пьер Луиджи Петрилло отметил, что это первое "да" не должно вызывать иллюзий, поскольку Межправительственный комитет, который встретится в декабре в Индии, имеет возможность полностью пересмотреть решение.

Другие итальянские объекты нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

На данный момент Италия уже может похвастаться несколькими другими объектами, включенными в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Среди них – искусство неаполитанского "пиццайоло" (2017), искусство плетения стеклянных бус (2020), практика оперного пения (2023) и ручной колокольный звон (2024).

Что туристам нужно знать об итальянской кухне

Как сообщал УНИАН, ранее шеф-повара рассказали, как выбрать идеальный ресторан в Италии, избежав при этом ловушек для туристов.

Также итальянские кулинары рассказали, какие гастрономические ошибки чаще всего допускают туристы – от недооценки размера порции до заказа блюд в неправильном регионе.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.