Также итальянский кулинары рассказали, как определить рестораны-ловушки для туристов.

Многие туристы едут в Италию не только за знаменитыми достопримечательностями и живописными видами, но и чтобы попробовать легендарную местную еду. Впрочем, на оживленных туристических улочках есть большой риск напороться на ресторан-ловушку, который не имеет ничего общего з настоящей итальянской кухней.

Итальянские шеф-повора в комментарии для Daily Mail рассказали, как выбрать идеальный ресторан в Италии и избежать сомнительных заведений, ориентированных исключительно на туристов (и в которых вы никогда не увидете местныъ жителей).

Как выбрать хороший ресторан в Италии

1. Региональная еда в приоритете. Обращайте внимание на блюда, характерные для региона, в котором вы находитесь.

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"Мы, итальянцы, ходим в места, где упоминается региональная еда", – поясняет шеф-повар гранд-отеля Villa Serbelloni Этторе Боккья.

"Всегда ориентируйтесь на то, что производится в регионе, и пробуйте как можно больше блюд", – соглашается с ним шеф-повар ресторана Archway в Баттерси Лоренцо Нигро.

2. Выбирайте место поменьше. Обходите стороной рекомендации TikTok и Instagram. Лоренцо говорит: "Туристы не всегда выбирают правильное место для еды, а следуют тенденциям или месту с самой большой очередью. Места с лучшей едой будут небольшими и останутся незамеченными".

3. Спрошивайте у местных жителей. Этторе рекомендует в поисках ресторанов просмотривать локальные группы в Facebook, спрошивать рекомендации у консьержа в вашем отеле или проверять Conosco un posto ("Я знаю место") – приложение для поиска "скрытых жемчужин", созданное итальянским блогером.

4. Правильно ищите в Google. "Как итальянец, если бы я хотел найти хорошие рестораны, я бы искал в Instagram ключевое слово "Ristorante" вместе с названием города "RistoranteMilano", – говорит Этторе.

Как распознать ресторан-ловушку для туристов

1. Рестораны, открытые весь день. Ресторан, который обслуживает местных жителей, будет иметь перерыв между обедом и ужином. Если где-то подают блюда в любое время дня, то, скорее всего, это для туристов, поясняют шеф-повара из итальянского ресторана La Mia Mamma в Лондоне.

2. Меню на нескольких языках. Возможно, приятно видеть в меню английский язык, но вы можете попасть в туристическую ловушку.

"Избегайте ресторанов с меню на нескольких языках или с фотографиями блюд", – предупреждает Этторе.

"Не стоит ходить в места с переводом на несколько языков", – соглашаются с ним в La Mia Mamma.

3. Большое меню. Огромный выбор блюд также является признаком туристической ловушки.

"Выбирайте место с небольшим меню, а не с большим количеством разных рецептов – качество важнее количества", – советуют в La Mia Mamma.

4. Слишком много ингредиентов. Еда тоже должна быть простой, говорят в La Mia Mamma.

"Слишком много ингредиентов в рецепте – тем менее аутентично блюдо", – поясняют итальянские шеф-повара.

5. Официанты снаружи. Если кто-то пытается заманить вас в ресторан с улицы, это, скорее всего, туристическая ловушка.

"В аутентичных ресторанах нет "buttadentro" (продавцов у двери), которые уговаривают туристов", – поясняют в La Mia Mamma.

Лоренцо соглашается с ними: любой персонал, ожидающий снаружи и пытающийся убедить вас зайти, – это "большое табу".

Как сообщал УНИАН, также итальянские шеф-повара рассказали, какие блюда туристам никогда не стоит заказывать в местных ресторанах.

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