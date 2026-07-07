Британия запускает 'дроновую революцию' в армии после уроков Украины, - The Telegraph

Украина использует примерно 200 000 дронов в месяц, а Британия имеет в своем арсенале всего около 10 000 дронов.

Вооруженные силы Великобритании создают новую оперативную группу для ускорения внедрения беспилотников. О создании этого подразделения стало известно в рамках плана инвестиций в оборону (DIP), обнародованного британским премьером Киром Стармером на прошлой неделе.

Как пишет The Telegraph, этот план предусматривает инвестиции в размере 5 млрд фунтов стерлингов, направленные на расширение использования вооруженными силами беспилотных летательных аппаратов и автономного оружия для противодействия растущей угрозе со стороны России.

Отмечается, что группа создается по образцу украинских Сил беспилотных систем, которые стали самостоятельным родом войск в составе ВСУ. В издании добавили, что британская группа не будет представлять собой отдельное подразделение, а будет сформирована из военнослужащих Сухопутных войск, Военно-морского флота, Королевских ВВС и Королевской морской пехоты и возглавится старшим офицером.

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Задачей нового подразделения будет объединение людей, данных и техники для быстрого, масштабного и экономичного решения реальных оперативных задач. По словам источника в Минобороны Британии, многие решения в рамках DIP были приняты с учетом уроков, извлеченных из опыта Украины и её борьбы с Россией.

В издании напомнили, что Украина использует примерно 200 000 дронов в месяц. Британия же имеет в своем арсенале около 10 000 дронов, которые в случае крупного конфликта могут быть израсходованы за считанные дни.

В рамках программы DIP вертолетные подразделения армии, оснащенные вертолетами Apache, к 2030 году получат 24 вооруженных дрона, которые будут вести боевые действия в воздухе наряду с боевыми вертолетами. Благодаря дополнительному финансированию в размере 50 млн фунтов стерлингов наземные войска будут укомплектованы новыми ударными FPV-дронами и перехватчиками.

Кроме того, дополнительные средства пойдут на создание новых беспилотных наземных аппаратов, способных обеспечивать войска снабжением или вести боевые действия рядом с ними. Также в Британии хотят вывести из эксплуатации в 2030-х годах эсминцы типа 45, которые будут заменены более компактными и дешевыми военными кораблями под управлением новой армадой дронов.

В издании отметили, что в рамках DIP также выделяется более 8,6 млрд фунтов стерлингов Королевским ВВС на создание истребителя нового типа под названием Tempest.

"Украина продемонстрировала скорость, масштаб и эффективность ведения войны с использованием дронов, и настоящее правительство инвестирует 5 миллиардов фунтов стерлингов в ускорение внедрения дронов и автономных систем во всех видах вооружённых сил", - сказал журналистам представитель Минобороны Британии.

По его словам, целевая группа по беспилотным системам будет разрабатывать средства дальнего разведывательного и ударного назначения, помогая британским войскам обнаруживать, отслеживать и поражать цели на большом расстоянии, одновременно улучшая защиту от дронов противника.

В Британии вводят тренировки по стендовой стрельбе, чтобы лучше сбивать дроны

Ранее The Telegraph писало, что в британской армии вводят тренировки по стендовой стрельбе, чтобы научить солдат лучше сбивать российские дроны. Команда по стендовой стрельбе призывает больше военнослужащих заниматься этим видом спорта в свободное время.

Стрельба по тарелкам (стендовая стрельба) – вид спорта, где по летящим мишеням стреляют дробью из гладкоствольного оружия. Полеты имитируют поведение настоящей птицы, а для запуска используются специальные автоматические метательные машинки.

Как заявил капитан британской команды по стендовой стрельбе Питер Мигер, ряд подразделений уже выразили заинтересованность в тренировках на новых армейских полигонах для стендовой стрельбы с целью улучшения точности стрельбы по дронам.

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