Эксперты назвали 17 лучших плажей Италии, которые стоит посетить

Эти пляжи покорят любого совей красотой.

Зима потихоньку подходит к концу и сейчас самое время подумать над тем, куда поехать в отпуск летом. Одной из популярных стран среди любителей европейского сервиса и качественного пляжного отдыха стала Италия, что абсолютно обосновано.

Издание Lonely Planet назвало 13 лучших итальянских пляжей, которые стоит посетить этим летом.

Ла Пелоса, Сардиния

Ла Пелоса на северо-западной оконечности Сардинии - это самый красивый пляж в мире. А архипелаг Асинара и очаровательный городок Стинтино стоят того, чтобы задержаться здесь на пару дней.

Видео дня

Важно помнить, чтобы сохранить хрупкую экосистему, в высокий сезон на пляже Ла Пелоса введено ограничение на количество людей, которые могут провести там день.

Фавиньяна, Сицилия

Фавиньяна, гордо возвышающаяся у западного побережья Сицилии в провинции Трапанья, является главным островом архипелага Эгади и была названа так в честь теплых ветров, дующих на побережье. Остров может похвастаться 33 км береговой линии, а это значит, что у вас будет множество различных пляжей - от скалистого Кала Росса до обширного Лидо Бурроне.

Кала Голорице, Сардиния

Это скрытая бухта, до которой можно добраться только на лодке или после трудного подъема. Она находящаяся под защитой ЮНЕСКО, спрятанная в еще нетронутом заливе Оросей, изобилует морской жизнью и идеально обрамлена естественной аркой, выступающей в голубую бездну, и возвышающейся скалой, образовавшейся в результате оползня.

Фонтане-Бьянки, Сицилия

Крошечный городок Фонтане-Бьянки (население: 900 человек) находится примерно в 12 км от благородного Сиракузы и возвышается над 3-километровым пляжем с источниками пресной воды, которые бьют из морского дна, делая его одним из самых чистых мест для купания. При этом залив обрамляют белые скалы.

Сан-Фруттуозо, Лигурия

Это чрезвычайно популярное место, доступное только пешком или на лодке, является не только отличным местом для загара. Здесь любители дайвинга могут посетить бронзовую статую Кристо дельи Аббисси, установленную на дне бухты в 1954 году.

Сан-Вито-ло-Капо, Сицилия

Выступающий из северо-западного побережья, Сан-Вито-ло-Капо - один из итальянских пляжей, где земля и море живут в таком совершенном контрасте, что становятся гармоничными. Город украшает Сантуарио XV века - внушительное арабо-нормандское сооружение. Море, защищенное свыше Монте-Монако, кристально чистое и спокойное с обширной и мелкой лагуной.

Сперлонга, Лацио

Руины виллы Тиберия расположены на берегу и включают в себя впечатляющий грот. Сейчас вся жизнь кипит на песчаном побережье, которое находится к северу и югу от руин, всего в 2 часах езды от Рима.

Кастильоне-ди-Равелло, Кампания

Спуск со сказочного Равелло на побережье Амальфи может показаться вызовом самой гравитации, а подъем с пляжа в Кастильоне может заставить вас пересмотреть свою программу тренировок, но это того стоит. Лазурная вода, впечатляющие скалы и отличные коктейли напоминают, что хорошие вещи приходят к тем, кто идет в гору.

Кала Виолина, Тоскана

Название происходит от местной легенды, согласно которой, когда вы идете по песку, можно услышать волшебный звук. Здесь вы можете также посетить бухту в форме полумесяца, расположенной в центре природного заповедника Бандите ди Скарлино.

При этом важно помнить, что туристический офис Скарлино ввел ограничение на количество посетителей в высокий сезон, который длится с 1 июня по 30 сентября.

Ла Фенилья, Тоскана

Растянувшись на 7 км вдоль южного побережья Тосканы, Ла Фенилья находится в конце путешествия по одному из естественных сосновых лесов природного заповедника Маремма. Это охраняемая территория с белым песком, чистой водой и сюрреалистической красотой.

Палинуро, Кампания

Если проехать немного южнее вдоль побережья Кампании, то можно попасть в Чиленто, менее посещаемый, но не менее впечатляющий участок с утесами и пляжами, который мгновенно покорит вас. В Палинуро каждый найдет пляж по вкусу.

Спиаджа Нера, Маратеа, Базиликата

Базиликата находится еще дальше на юго-западном побережье Италии, вдали от суеты больших городов. Здесь можно погреться на солнце на черных скалах, которые дольше сохраняют тепло воды, и заглянуть в пещеры, о которых ходят легенды.

Скалеа, Калабрия

Скалеа – это широкие просторы кристально чистого моря, которые вызовут детскую радость даже у самого искушенного путешественника. Кроме того, во время отпуска вы попробуете одни из самых вкусных и острых блюд.

Лучше всего посещать это место в мае, июне или сентябре, избегая праздника Феррагосто в августе.

Спиаджа ди Песколузе, Апулия

Этот участок пляжа находится почти на самом конце Апулии, прямо перед тем, как "сапог" заканчивается в Санта-Мария-ди-Леука. Его часто называют Мальдивами Саленто, потому что вода здесь настолько чистая и прозрачная, что напоминает райские острова.

Торре-дель-Орсо, Апулия

Апулия обладает особой, неоспоримой магией - любой, кто туда приезжает, теряет ощущение пространства и времени, как только касается моря. Судя по всему, это происходит в Торре-дель-Орсо - на пляже, который настолько прекрасен, что вы сразу же поддадитесь его красоте.

Ле Джинестре, Фриули

Отправьтесь в путешествие в северо-восточный уголок Италии и найдите свой путь к этому священному изгибу побережья, где всегда кажется, что существует идеальный баланс между солнцем и тенью, смехом и тишиной.

Ривьера дель Конеро, Марке

Отправляйтесь на любой из пляжей Ривьеры дель Конеро и вы, скорее всего, в него влюбитесь. От дикой красоты Меццавалле до мелодичных звуков Нумана-Альта - каждая часть этой территории дает ощущение, что вы сделали что-то очень хорошее в жизни. Здесь обязательно нужно насладиться дикими мидиями.

При этом важно помнить, что многие пляжи каменистые, поэтому позаботьтесь об удобной и прочной обуви. Также в рамках инициативы по регулированию количества посетителей на пляжах Ривьеры дель Конеро, особенно в Портоново, за шезлонги и зонтик придется платить отдельно.

Ранее УНИАН писал, где чаще всего можно увидеть северное сияние в 2026 году.

Вас также могут заинтересовать новости: