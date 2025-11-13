Жить за границей и работать удаленно может быть не настолько увлекательно, как кажется на первый взгляд.

"Цифровые кочевники" - люди, которые работают удаленно и параллельно путешествуют по миру, меняя страны проживания раз в несколько лет или даже месяцев. Это современное явление становится все более распространенным, но не все здесь так прекрасно, как может показаться на первый взгляд. Британский фрилансер Шарлотта Грейнджер в статье для Business Insider рассказала, как однажды попробовала себя в роли "цифрового кочевника", и этот опыт оказался не слишком приятным.

"Это был 2018 год, и в моих кругах казалось, что быть цифровым кочевником модно. Как фрилансер, которая могла работать из любого места, я чувствовала неоспоримую привлекательность далеких пляжей. Поэтому я забронировала двухмесячную поездку в Лиссабон, где могла бы работать, исследуя новый город. Однако, быть цифровым кочевником оказалось не таким прорывным опытом, на который я надеялась", - пишет женщина.

Планирование переезда и проживания было самой легкой частью

В течение нескольких месяцев Шарлотта готовилась к переезду, бронируя место жительства и коворкинг, в котором можно было бы работать. Эта подготовка вызвала у женщины радость и подъем, потому что она уже представляла, насколько "инстаграмной" станет ее жизнь в Португалии.

Видео дня

"Я представляла, как потягиваю эспрессо на теплых, залитых солнцем террасах с видом на красочные городские здания. Мысли о том, кого я встречу во время этого космополитического путешествия, заполнили мою голову", - вспоминает она.

Реальность оказалась суровой

Первое разочарование пришло в португальском коворкинге, где Шарлотта арендовала себе рабочее место. Женщина надеялась на новые интересные знакомства, но кроме одиночных вежливых улыбок ничего не получила.

Чтобы преодолеть чувство одиночества женщина воспользовалась специальным приложением для поиска друзей. Однако знакомство с женщиной, которую удалось найти через приложение, в конце концов закончилось ничем и дружбы не получилось. Затем была еще одна такая неудачная попытка.

"Первые несколько недель моего путешествия прошли так, и мне вдруг стало стыдно за сделанный выбор. Я общительная по своей природе и думала, что не буду иметь проблем с поиском своих людей. Однако, впервые в жизни я часами - а иногда даже днями - почти ни с кем не разговаривала", - вспоминает Шарлотта.

Языковой барьер оказался большим препятствием, чем она ожидала. Впрочем, постепенно ситуация начала улучшаться. Например, в коворкинге британка таки смогла подружиться с другой "цифровой кочевницей" - канадкой по имени Даниэль. Позже появилась еще одна подруга.

"Через несколько недель я уже освоилась. Остальная часть моей жизни цифровым кочевником была гораздо больше похожа на то, о чем я мечтала. Оглядываясь назад, я понимаю, что пропустила важную часть своего тщательного планирования перед поездкой. Я исследовала коворкинги и расположение квартир, но забыла самое важное: настоящую связь", - пишет Шарлотта.

Рассказы других цифровых кочевников

Как писал УНИАН, южноафриканский путешественник Андре объездил всю Юго-Восточную Азию и назвал три города в регионе, которые он рекомендует цифровым кочевникам для проживания. Также он назвал один город, который потерял былой шарм.

Также мы приводили рассказ британки, которая решила немного пожить на Мальте, но быстро обнаружила, что эта страна не подходит для цифровых кочевников.

Вас также могут заинтересовать новости: