Британка решила немного пожить на Мальте, но быстро выяснила, что этот остров замечательный только для короткого отпуска.

Мальта - маленькое островное государство в центре Средиземного моря. Это хорошее место, чтобы провести здесь отпуск, но все выглядит совсем иначе, если вы захотите остаться на острове и пожить там чуть дольше нескольких дней.

Британская журналистка Луиза Слайт решила оценить Мальту на предмет того, подойдет ли ей эта страна для жизни после выхода на пенсию. Она отметила, что Британские острова - замечательные, но в старости ей хотелось бы более теплого климата. В своей статье для Business Insider она рассказала о сделанных выводах.

"Хотя страна определенно прекрасна, после месяца пребывания я поняла, что на самом деле это не мой идеальный дом навсегда", - пишет она.

Луиза отметила, что Мальте действительно есть что предложить туристам: это одна из немногих стран Европы, где английский является официальным языком, здесь теплая погода большую часть года, есть множество пляжей с кристально чистой водой и немало исторических памятников, в том числе из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако, несмотря на все свои преимущества, Мальта является не лучшим местом для постоянного проживания, считает британка.

Первая проблема - перенаселенность. При общей площади примерно 316 квадратных километров (чуть меньше площади Харькова) на Мальте проживает более 500 000 жителей. Плюс каждый год страну посещают миллионы туристов. Толпы везде - одна из вещей, которые начинают быстро раздражать, когда живешь на Мальте.

Вторая проблема - очень мало зеленых зон. Для тех, кто привык к зеленым ландшафтам, полупустынные пейзажи Мальты быстро станут удручающими.

Третья проблема - высокая стоимость жизни. Луиза закономерно хочет, чтобы на пенсии ее расходы не превышали доходы. Но Мальта оказалась почти такой же дорогой, как Ирландия.

"Мальта - отличное место для отдыха, и я понимаю, почему это популярный выбор для многих пенсионеров. Но уже через несколько дней после прибытия я поняла, что мне не суждено там жить. Даже бесконечное солнце не могло уменьшить мое ощущение клаустрофобии на маленьком острове", - резюмировала женщина.

