Со дня моря подняли 22 гигантские блоки Александрийского маяка: это изменило знания о нем

Ученые собираются создать виртуальную копию легендарного маяка.

Проведя столетия под водой 22 огромных каменных блока древнего Александрийского маяка, одного из Семи чудес древнего мира, были подняты со дна Средиземного моря. Это стало прорывом в амбициозном проекте цифровой реконструкции, пишет Еcoticias.

Реставрация проходит в рамках проекта "PHAROS", который возглавляет археолог и архитектор Изабель Хайри из Национального центра научных исследований Франции (CNRS). Также в проекте заняты Александрийский центр исследований Египта (CEAlex) при Министерстве туризма и древностей Египта. В итоге планируется создать виртуальную реконструкцию сооружения с использованием передовых технологий.

Среди недавно обнаруженных находок – массивные перемычки и стойки монументального входа в маяк, его пороговые камни, фундаментные плиты и фрагментарные остатки ранее не описанного пилона. Оказалось, что дверной проем пилона сочетает египетские стилистические элементы с греческими строительными техниками. Это свидетельствует о многокультурном разнообразии эллинистической Александрии.

Видео дня

CEAlex отмечает, что десятки фрагментов, поднятых в 1995 и 1996 годах, уже можно увидеть в Александрии на открытых площадках.

Цифровой двойник

После того как блоки будут документированы и обработаны с помощью фотограмметрии, полученные 3D-модели передадут инженерам-волонтерам. Они решат "гигантскую археологическую головоломку", где каждый блок необходимо проанализировать и виртуально установить на место.

Это не начало с нуля. CNRS и его партнеры заявляют, что за последнее десятилетие под водой было оцифровано более 100 блоков, а CEAlex сообщает, что к началу 2020 года было создано 154 цифровых дубликата блоков или фрагментов для виртуальной реконструкции.

На практике цифровой двойник может сделать больше, чем просто создать впечатляющее изображение для музейной стены. Он позволяет командам проверять конкурирующие идеи о том, как был построен маяк и почему он обрушился, без необходимости многократно перемещать хрупкие и тяжелые материалы в оживленной гавани.

Дайверы и археологи идентифицировали в этом районе почти 3500 архитектурных объектов, включая колоссальные статуи, обелиски и сфинксы. Этот каталог важен для истории, но он также показывает кое-что еще – морское дно здесь представляет собой настоящий исторический архив внутри живой прибрежной системы.

Каким был легендарный Фарос

Александрийский маяк, или Фарос, был построен в начале III века до н.э. во время правления Птолемея I Сотера. Он был возведен греческим архитектором Состратом Книдским и возвышался более чем на 100 метров над островом Фарос, обеспечивая безопасное плавание кораблей по коварным прибрежным водам Александрии. Более 1600 лет он был одним из самых высоких рукотворных сооружений в мире, пока землетрясение 1303 года не вывело его из строя. Оставшиеся камни были использованы султаном Аль-Ашрафом Сайф ад-Дином Каитом для строительства крепости Кайт-Бей на этом же месте в 1477 году.

Чудеса Света - последние новости

