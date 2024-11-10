У бутылки необычное закругленное дно, а ее пробка была закреплена проволокой.

Инженеры нашли бутылку с посланием 132-летней давности внутри стен маяка Корсволл на юге Шотландии.

Найденная записка стала первым посланием в бутылке, когда-либо обнаруженным на маяке в Шотландии, пишет BBC. Записка написана пером и чернилами и датирована 4 сентября 1892 годом. В ней указаны имена трех инженеров, которые установили новый тип света на башне высотой 30 м. В ней также указаны имена трех смотрителей маяка.

20-сантиметровая бутылка была найдена инженером-механиком Россом Расселом во время осмотра объекта.

Он заметил ее, сняв панели в шкафу, но она была далеко и достать рукой ее нельзя было. Но команда извлекла ее с помощью подручных средств.

Инженеры подождали прибытия смотрителя маяка Барри Миллера, прежде чем открыть ее. "Боже мой, как я благодарен им за это", - сказал он.

У бутылки выпуклое дно и она не может стоять вертикально. Бутылка сделана из грубого стекла, полного маленьких воздушных пузырьков. Предполагается, что когда-то в ней было масло.

Пробка была сделана из пробочного материала, который со временем расширилсяь и прилип к стеклу, а проволока, которая удерживала ее, заржавела.

Доктор Миллер рассказал, что у него дрожали руки во время открытия бутылки. "Это было так волнительно, как будто встретил коллег из прошлого", - поделился он.

"Это было похоже на прикосновение к ним... можно было увидеть стиль их почерка. Они спрятали бутылку в таком месте и знали, что ее не найдут очень долгое время", - сказал Миллер.

В записке было написано: "Станция светового и противотуманного сигнала Корсволла, 4 сентября 1892 года. Этот маяк был установлен инженером Джеймсом Уэллсом, Джоном Вествудом Милрайтом, инженером Джеймсом Броди, Дэвидом Скоттом Лаборером из фирмы James Milne & Son Engineers, Milton House Works, Эдинбург, с мая по сентябрь и снова зажжен в четверг вечером 15 сентября 1892 года. В то время на станции работали следующие смотрители: Джон Уилсон Директор, Джон Б. Хендерсон 1-й помощник, Джон Локхарт 2-й помощник. Линза и машина были предоставлены James Dove & Co Engineers Greenside Edinburgh и установлены Уильям Бернесс, Джон Харроуэр, Джеймс Додс. Инженеры вышеуказанной фирмы.

Росс Рассел, который нашел бутылку вместе со своими коллегами Морганом Деннисоном и Нилом Армстронгом, сказал, что это было невероятное открытие. "Записка была просто сенсационной, я был просто в полном изумлении", - сказал Росс.

"Быть ​​первым человеком, прикоснувшимся к бутылке после 132 лет, было просто потрясающе. Такая находка случается раз в жизни", - сказал Рассел.

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