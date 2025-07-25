Под Петрой скрывается гробница, в которой хранятся останки по меньшей мере 12 людей.

В Иордании археологи нашли 2000-летнюю гробницу, которая находится под одним из семи чудес света - Петрой. Под знаменитым скальным храмом-мавзолеем Эль-Хазне, который известен как "Сокровищница фараона", было обнаружено около дюжины скелетов, пишет Mirror.

Отмечается, что раскопки под Петрой начались еще в прошлом году, после того как исполнительный директор Американского центра исследований Пирс Пол Крисман вместе с командой археологов обнаружили 12 человеческих скелетов под Эль-Хазне. Теперь же археологи выяснили, что там находится целая гробница, а останки принадлежат людям, жившим две тысячи лет назад.

"Это чрезвычайно редкое открытие. За два столетия, в течение которых Петра исследуется археологами, ничего подобного раньше не находили. Даже возле одного из самых известных зданий в мире еще можно сделать огромные открытия", - заявил ведущий Discovery Channel Джош Гейтс, которого пригласили на место раскопок.

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В издании поделились, что команда археологов использовала передовую технологию изучения грунта, чтобы подтвердить местонахождение дополнительных гробниц на этом участке. Данные совпали с другой информацией, полученной из регионов, где ранее были найдены гробницы.

По словам Крисмана, найденные артефакты очень хорошо сохранились, в отличие от человеческих останков. Он объяснил, что их состояние связано с высокой влажностью Петры и сезонными наводнениями.

Другие находки археологов

Ранее в Чехии нашли фрагменты нагрудника воина возрастом 3200 лет. Это всего лишь второй случай находки древних бронзовых доспехов в стране.

Кроме того, в Италии была обнаружена редкая нетронутая гробница этрусков. Внутри археологи нашли останки, которые окружены более чем сотней артефактов, включая керамику, оружие, бронзовые украшения и серебряные украшения для волос.

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