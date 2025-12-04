Власти Таиланда разрешили зарегистрированным торговым точкам продавать алкогольные напитки в течение ранее запрещенного периода с 14:00 до 17:00.
Кроме того, для посетителей лицензированных заведений на час было продлено время для допивания напитков ночью.
Новое постановление вступило в силу в среду, 3 декабря 2025 года, после публикации в Королевской газете накануне. Министр здравоохранения Паттана Фромпат заявил, что последние изменения соответствуют текущей ситуации, пишет Bangkok Post.
Что это значит для туристов
Постановление продлевает ранее разрешенные часы продажи алкоголя – с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до полуночи, тем самым отменяя трехчасовой запрет после полудня. Закрытие после полуночи остается в силе, но посетителям лицензированных заведений теперь разрешено допивать напитки до 1:00.
Нововведение предусматривает испытательный срок в 180 дней. Комитеты по контролю за оборотом алкоголя в Бангкоке и других провинциях должны будут оценить последствия изменения для дальнейшего рассмотрения.
Исключения, разрешающие продажу вне разрешенного времени, предусмотрены для международных аэропортов.
Запрет на дневной алкоголь действовал в Таиланде более 50 лет
С 1972 года в Таиланде в большинстве розничных магазинов и супермаркетов действовал запрет на продажу алкоголя с 14:00 до 17:00.
Одной из причин запрета называли желание не допустить покупки алкоголя учащимися после окончания школьных занятий.
Решение о снятии запрета было принято 13 ноября 2025 года в целях стимулирования туризма и экономической активности в периоды пикового наплыва туристов, такие как Новый год и Сонгкран.
Хотя Таиланд известен своим туризмом и ночной жизнью, его законы об употреблении алкоголя основаны на буддийских учениях, которые рассматривают это как вопрос морали.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Таиланде один из самых высоких уровней потребления алкоголя в Азии.
