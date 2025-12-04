Также турецкий министр прокомментировал недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Анкару и рассказал, о чем шла речь на переговорах.

Турция призвала РФ и Украину не вмешивать ее в войну и оставить в покое энергетическую инфраструктуру.

"Надеемся, эта ужасная война закончится. Но с сегодняшнего дня мы призываем Россию и Украину не вмешивать в эту войну нашу энергетическую инфраструктуру", - заявил министр энергетики Алпарслан Байрактар, передает Reuters.

"Нам необходимо обеспечить бесперебойность энергопотоков", - сказал он, добавив, что такие маршруты, как трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума, должны быть безопасными.

Видео дня

Напомним, трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума, по которому транспортируется более 80% экспортируемой казахстанской нефти, в субботу приостанавливал работу после того, как терминал в российском порту Новороссийска был поврежден в результате атаки украинского беспилотника.

Издание отметило, что вчера на встрече НАТО Анкара заявила, что удары по российским суднам у берегов Турции неприемлемы, и предупредила обе стороны.

Также турецкий министр прокомментировал недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Анкару.

"Тема, которую мы обсуждали с Зеленским, заключалась в том, что они просили нас помочь с поставками газа в Украину", - сказал Байрактар.

Он сказал, что в настоящее время турецкая государственная энергетическая компания BOTAS и "Нафтогаз Украины" работают над тем, как Анкара могла бы помочь Киеву.

Байрактар ​​не стал вдаваться в подробности, но сказал, что Украина обладает "огромными мощностями" в подземных хранилищах, что означает, что она может хранить энергию, полученную летом по низкой цене, для зимы.

Атаки в Черном море

2 декабря российский нефтяной танкер "Мидволга-2", который направлялся из РФ в Турцию с грузом подсолнечного масла, был атакован недалеко от северного побережья Турции.

Тогда в сообщении Управления морских дел Министерства транспорта Турции говорилось, что корабль не просил о помощи и его 13 членов экипажа не пострадали.

Вас также могут заинтересовать новости: