Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином предложил поддержать установление моратория на удары России по энергетической инфраструктуре Украины в течение зимы. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с главой КНР, передает "Укринформ".

"Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки достичь как минимум прекращения огня в формате моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины в течение зимы", - подчеркнул французский лидер.

Макрон надеется, что Си Цзиньпин присоединится к этой инициативе и объединит усилия с Европой для сохранения стабильности и защиты международного права.

"Российско-украинская война представляет угрозу для европейской безопасности. Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву для того, чтобы способствовать достижению прочного мира в Украине, что будет соответствовать Уставу ООН", - добавил президент Франции.

В то же время китайский лидер подчеркнул, что его страна поддерживает все усилия, направленные на окончание войны в Украине.

"Что касается "украинского кризиса" (так в КНР официально называют войну - ред.), Китай поддерживает любые усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны конфликта через диалог и переговоры достигнут справедливого, долговременного, обязательного к исполнению и приемлемого для всех сторон мирного соглашения", - отметил Си.

Политик добавил, что Китай и в дальнейшем будет играть "конструктивную роль" в политическом урегулировании "кризиса", однако будет продолжать решительно выступать против "любой безответственной практики перекладывания вины и очернения Китая". Скорее всего, он имел в виду обвинения со стороны союзников Украины в оказании экономической поддержки РФ, благодаря чему РФ имеет возможность продолжать войну.

Также, как пишет Reuters, Макрон призвал китайского лидера к более тесному сотрудничеству в сфере геополитики, торговли и охраны окружающей среды, ведь Европейский Союз хочет получить помощь от КНР в прекращении войны в Украине. В то же время Пекин ищет дипломатических побед из-за введения пошлин США.

По словам журналистов, Макрон совершил свой четвертый государственный визит в Китай, ведь хочет укрепить свои позиции во внешней политике и обеспечить коммерческие сделки для французской промышленности, чтобы оживить свое политическое наследие в последние годы своего срока после насыщенного лета и накануне президентских выборов в 2027 году.

В то же время Китай намерен смягчить торговые споры с 27 странами ЕС относительно своего слишком субсидированного сектора автомобилей, одновременно позиционируя себя как надежного торгового партнера и альтернативный рынок для США в условиях, когда мировые экономики сталкиваются с рисками рецессии из-за введения пошлин президентом США Дональдом Трампом.

"Сейчас, как никогда ранее, диалог между Китаем и Францией является жизненно важным. Я предлагаю положительную трехступенчатую программу для наших отношений, включающую геополитическую стабильность, экономическое восстановление баланса и экологическую устойчивость. Мы должны продолжать объединяться в пользу мира и стабильности в мире. Наша способность работать вместе является решающей", - заявил Макрон в Большом зале народа в Пекине.

В свою очередь Си Цзиньпин сказал Макрону:

"Независимо от того, как меняется внешняя среда, наши две страны всегда должны демонстрировать независимость и стратегическое видение великих держав".

Также он добавил, что Китай остается преданным делу содействия миру в Украине и Газе.

Ранее министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар призвал РФ и Украину не втягивать энергетическую инфраструктуру в войну. По его словам, такие маршруты, как трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума, должны быть безопасными.

"Надеемся, эта ужасная война закончится. Но с сегодняшнего дня мы призываем Россию и Украину не вмешиваться в эту войну нашу энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул Байрактар.

В то же время президент США Дональд Трамп неоднозначно оценил результаты переговоров в Москве. В частности он выразил сомнение, что встреча между представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером с Владимиром Путиным в Кремле приведет к каким-то результатам.

"Что получится из этой встречи, я вам сказать не могу, потому что для танго нужны двое. Думаю, мы с ними несколько неплохо проработали - очень довольны", - добавил американский лидер.

