Продать доллар можно в среднем по курсу 41,99 грн, а евро - 48,93 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 4 декабря, снизился на 10 копеек и составляет 42,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,99 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня остался на прежнем уровне и составляет 49,53 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,93 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,27 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,20 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,35 грн/евро, а курс продажи - 49,20 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 4 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,20 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,23 гривни за один евро, то есть гривня ослабилась на 5 копеек.

По прогнозу директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, в первую неделю декабря, скорее всего, будет умеренная стабильность гривны с короткими, не слишком сильными колебаниями в обоих направлениях. Все будет зависеть от давления спроса на валюту и от поступления валюты от экспорта.

