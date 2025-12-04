Сумма замороженных активов РФ составляет 140% всего ВВП Украины и в четыре раза превышает ее оборонный бюджет.

Ничто так не обнажило слабость Европы, как зрелище того, что США и Россия напрямую торгуются о судьбе Украины. Развалив собственные вооруженные силы и потратив средства на раздутые социальные системы, европейские страны теперь платят высокую цену за свою халатность.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Авторы отмечают, что, если европейские лидеры хотят вернуть себе значимость, у них остается один "гигантский козырь".

"Сейчас около 230 млрд евро российских государственных активов заморожены в финансовых институтах Европы - прежде всего в Euroclear в Брюсселе, где лежит 185 млрд евро. Британское правительство заявляет, что в Великобритании "застряло" еще примерно 25 млрд фунтов стерлингов (около 28,6 млрд евро, - УНИАН) российских активов. Если бы Европа смогла конфисковать эти резервы и передать их Украине, это дало бы то, что военные планировщики называют "стратегическим эффектом", - сказано в статье.

Отмечается, что эта сумма составляет 140% всего ВВП Украины и более чем в четыре раза превышает ее оборонный бюджет. Если бы Великобритания получила такое же "неожиданное поступление" пропорционально собственному ВВП, это бы составило около 4 трлн фунтов стерлингов или около 4,6 трлн евро.

"Поэтому если российские активы можно было бы мобилизовать в таком масштабе и направить на перевооружение и обеспечение Украины, они могли бы изменить ход войны. Более того - Владимир Путин стал бы первым агрессором в истории, которого заставили финансировать сопротивление собственной агрессии. Россияне бы знали, что именно их ресурсы покупают пули и ракеты, которые убивают российских солдат", - отмечают в издании.

В свою очередь европейские правительства опасаются юридических последствий подрыва права собственности. Бельгия, где хранится большая часть активов, опасается, что в случае отмены санкций против России ей придется выплатить колоссальную сумму.

Отмечается, что при этом юридические и технические решения уже найдены: Еврокомиссия предлагает превратить замороженные российские активы в "репарационный кредит" для Украины. Европейский центробанк заявляет, что не имеет мандата гарантировать такой заем, но страны ЕС могут договориться взять эту роль на себя. Если союзники Путина - Венгрия и Словакия - выступят против, в ЕС существует механизм, который позволяет другим странам двигаться дальше без них.

"Проще говоря, где есть политическая воля - там есть путь. Европа должна наконец собраться и вернуть себе силу, изъяв эти активы. Наше правительство должно показать пример, единолично взяв под контроль российские государственные ресурсы, замороженные в британских институтах. Если Европа испугается этого шага, ей не стоит удивляться, что ее игнорируют", - резюмировали в The Telegraph.

Борьба за замороженные активы РФ - последние новости

Комиссар Европейского Союза по вопросам экономики Валдис Домбровскис призвал европейских партнеров предоставить Украине финансовую поддержку, что позволит укрепить собственную безопасность стран-членов блока. По его словам, предложение ЕС по изъятию активов "юридически надежное и полностью соответствует законам ЕС и международному праву".

При этом сама Бельгия отклонила новое юридическое предложение Евросоюза по использованию замороженных российских активов для обеспечения кредита Украине. Брюссель опасается юридических последствий для страны, поскольку большинство средств хранится в Euroclear в Бельгии.

Евросоюз изменил план по использованию замороженных активов России для помощи Украине. Блок пытается учесть опасения Бельгии и оставить возможность для США использовать деньги, чтобы склонить Россию к миру. Так, ЕС теперь предлагает предоставить Киеву кредит в размере около 105 миллиардов долларов в течение следующих двух лет, что меньше, чем в предыдущем плане, который предусматривал кредит на общую сумму в 186 миллиардов долларов.

