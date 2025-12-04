Украина все чаще использует перехватчики для уничтожения российских дронов, а лучшими пилотами часто становятся молодые асы видеоигр.

Воздушная война на линии фронта вышла на новый этап - бои дронов. Как пишет The Wall Street Journal, противодействие беспилотникам противника стало важнейшей задачей для обеих сторон, поскольку дроны стали самым смертоносным оружием, угрожающим пехоте и технике на передовой. Солдаты используют для их уничтожения самые разные средства — от сетей и дробовиков до радиоэлектронных глушилок и устаревших винтовых самолётов. Однако в последний год дроны-перехватчики стали важной частью этой борьбы.

15 месяцев назад "никто не верил, что это вообще возможно", — сказал Артём Болиух, начальник подразделения ПВО одной из бригад.

Он отметил, что беспилотники ранее не применялись таким образом, и инженерам пришлось решать технические вопросы, такие как дальность полёта, возможность эвакуации дронов и безопасность операторов. Кроме того, пилотам было необходимо научиться находить и поражать цели в очень сжатые сроки.

В сентябре беспилотники бригады перехватили 886 российских беспилотников, что на 507 больше, чем в июне. По словам Болиуха, около 50% миссий завершаются успешным перехватом, по сравнению с 5% годом ранее. Если перехватчик не достигает цели, оператор обычно может вернуть его для повторного использования.

Разные типы дронов для разных целей

Теперь лучшие стрелки также управляют беспилотниками, отмечает WSJ:

"Многие из них молоды, с быстрой реакцией, отточенной в видеоиграх. Пилот, спасший солдата весной, был 24-летним бывшим разработчиком компьютерных игр, известным под позывным Кратос, который в перерывах между перехватами играет на флейте".

При этом разные типы дронов используются для разных целей перехвата. Российские дальнобойные "Шахеды", обстреливающие украинские города, могут быть перехвачены дронами, способными летать на таких же высоких скоростях и высотах.

"Мы не волшебники"

При этом операторы говорят, что им нужно больше перехватчиков, чтобы противостоять растущему числу российских самолётов.

Пилот Антон Михайлов рассказал, что иногда им приходится выбирать между уничтожением цели и сохранением перехватчика на другой день.

Недавно ночью они преследовали "Шахед" на таком расстоянии, за которым не смогли бы вернуть перехватчик, если бы он промахнулся. Они решили преследовать "Шахед", но он вскоре скрылся в облаках, в результате беспилотник был потрачен впустую.

Руслан Стахов, младший сержант того же подразделения, обычно использует беспилотник для перехвата российских разведывательных беспилотников и сбил около 25 таких дронов. Несколько месяцев назад он преследовал "Шахед", но когда тот зашёл на последний этап снижения, его дрон не смог за ним угнаться.

"Это было очень обидно, но это типичная ситуация на войне. Мы не волшебники", — говорит Стахов.

Россия получает преимущество в войне дронов

Ранее WSJ писало, что российские военные научились лучше использовать самое смертоносное оружие войны - небольшие и недорогие беспилотники – которое ранее было одним из главных преимуществ Украины.

Украинские бойцы рассказали, что растущее мастерство России в нанесении ударов по украинским линиям снабжения с помощью беспилотников — это самый важный сдвиг в войне 2025 года - более существенный, чем постепенное завоевание российскими войсками территорий.

