По подсчетам участников рынка, рост тарифов увеличит расходы предприятий на 8,1 млрд грн в 2026 году.

Ведущие промышленные объединения Украины обратились к правительству из-за намерения НКРЭКУ принять повышение тарифов на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на 2026 год. Ассоциации предупреждают: предложенный рост расходов приведет к дополнительной нагрузке на бизнес в период войны и энергетической нестабильности, а затем - повлечет за собой закрытие предприятий и сокращение рабочих мест.

Объединение "Укрметаллургпром", Национальная ассоциация добывающей промышленности и Украинская ассоциация производителей ферросплавов заявляют, что тарифы могут вырасти на 14% для передачи электроэнергии и на 11% для диспетчерского управления. По подсчетам промышленников, это увеличит расходы предприятий на 8,1 млрд грн в 2026 году. "Такая финансовая нагрузка создает риски сокращения производства и рабочих мест", - отмечается в обращении ассоциации.

Промышленники подчеркнули, что НКРЭКУ не учла их замечания по оптимизации расходов НЭК "Укрэнерго" - которые можно применить без ущерба для надежности сетей и выполнения специальных обязанностей. В частности, они указывают на экономически необоснованное включение в тарифы 6,2 млрд грн на погашение долгов компании в 2026 году: по мнению участников рынка, в условиях военного положения более целесообразна временная реструктуризация этих обязательств.

Также завышены несколько статей расходов в тарифе на передачу электроэнергии - финансовые расходы и компенсация технологических потерь. По оценкам экспертов ассоциации, при условии корректировки этих позиций тариф на передачу может оставаться на нынешнем уровне 686,23 грн/МВт-ч.

В тарифе на диспетчерское управление, по заявлению ассоциаций, необоснованно растут расходы на урегулирование системных ограничений, вспомогательные услуги и другие операционные расходы. "Фактические данные 2025 года не подтверждают потребности в увеличении этих расходов", - подчеркивают они. На этом основании промышленники считают возможным сохранить тариф на диспетчеризацию на уровне 98,97 грн/МВт-ч.

Ассоциации призвали правительство поручить НКРЭКУ и НЭК "Укрэнерго" пересмотреть структуру расходов, и обеспечить сохранение тарифов на передачу и диспетчерское управление в 2026 году на действующем уровне.

Ранее народный депутат, эксперт по энергорынку Людмила Буймистер также призвала НКРЭКУ, Укрэнерго и Министерство финансов не включать выплату кредитов госкомпаний в тарифы, а вместо этого провести их реструктуризацию. "Во время войны мы закладываем миллиарды на возврат долгов международным партнерам. А потом из другого кармана снова берем в долг. Это непонятная политика", - отметила она.

