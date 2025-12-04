Враг будет пытаться убедить украинское общество в неизбежности поражения и необходимости капитулировать.

Россияне имеют целью проводить линию раскола между военными, властью и гражданскими, и пик активности этого ожидается в течение зимы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Он отметил, что в последующие месяцы Россия будет тратить немало ресурсов на когнитивные операции против Украины.

"Магистральная линия россиян будет заключаться в том, что они будут пытаться убедить украинское общество в неизбежности поражения, необходимости капитулировать, а также проводить линию раскола между военными, властью и гражданскими. Пик активности ожидается в течение зимы", - написал Коваленко.

По его словам, это будет делаться с целью повлиять также и на дипломатический процесс.

"Кампания будет происходить на фоне неспособности россиян проломить фронт и отсутствия именно стратегических результатов в войне. Будет сложно, но справимся", - отметил руководитель ЦПИ.

Война в Украине - последние новости

Как сообщалось, ранее издание The Washington Post отметило, что постепенное продвижение России на фронте в этом году позволило ей отвоевать менее 1% украинской территории. В то же время это стоило стране-агрессору огромных потерь, которые оцениваются в более 200 тысяч убитых и раненых.

Впрочем, отмечает издание, такой успех убедил Путина в неизбежной победе Москвы, а у Украины, по мнению диктатора РФ, нет другого выбора, кроме как подчиниться российским условиям или потерпеть поражение.

В то же время в NYT назвали главные "болевые точки" РФ, которые заставят Путина прекратить войну в Украине. По словам журналистов, сейчас Москва сталкивается с проблемами, но ни одна из ситуаций не является настолько серьезной, чтобы дать США значительное преимущество в переговорах.

