Парень потерял правую руку на фронте.

Известный украинский телеведущий Константин Грубич впервые откровенно рассказал о том, какие эмоции пережил, когда узнал о тяжелом ранении сына Ярослава на фронте. Как известно, парень потерял на войне правую руку.

"Это была тошнота. Меня сразу накрыло… Это было несколько секунд сверхчеловеческого стресса. Мне кажется, что это было недолго. Следующая мысль: что делать дальше? Ну, здесь мой характер, я сразу во всем ищу какой-то конструктив… Третья мысль о том, что мне завтра в эфир, а мне нужно ехать к сыну. где бы он ни был, что мне делать с эфиром? Ведь это не только моя прихоть, это ответственность многих людей… Все это навалилось, и за 10 минут пришлось делать вещи, которые, возможно, другим будут и странными", - признался ведущий в интервью журналистке Алине Доротюк.

По словам Грубича, его и сейчас иногда "накрывает".

Видео дня

"Если так препарировать свои ощущения, первое - это тошнота и очень большой вопрос, как жить дальше и почему все это произошло… Оно и сейчас не прекратилось. Иногда так накрывает, что просто кошмар. И опять же, я вспоминаю тысячи более печальных случаев… Но и эгоистически думаю, почему это на нашу судьбу? У нас трое детей, и фактически одного (ребенка - УНИАН) уже нет, а другого чуть ли не… И постоянно этот страх, панический страх потери. Я все время боюсь, что мои близкие люди погибнут", - добавил он.

Напомним, ранее УНИАН писал, как недавно Ярослав Грубич поделился воспоминаниями о пережитой трагической гибели сестры-двойняшки Ольги более 10 лет назад.

