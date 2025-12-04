Путин не хочет мира - он хочет Украину.

Очередной визит посланников президента Дональда Трампа в Москву привел к очередному отказу Владимира Путина от очередного плана по прекращению войны с Украиной. Из этого можно сделать четкий и очевидный вывод, что Путин не хочет мира - он хочет Украину, пишет The Wall Street Journal.

Кремлевские чиновники назвали пятичасовые переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером "конструктивными", но также заявили, что "коренные причины" войны до сих пор не устранены – то есть, что Украина по-прежнему свободна от российского контроля.

Россия хочет поглотить весь Донбасс и лишить Украину союзников, которые могли бы защитить ее в будущем. При этом Путин хочет создать видимость переговоров, и встречи с Уиткоффом помогают ему поддерживать эту видимость, одновременно пытаясь вбить клин между Трампом и Европой.

Москва также изо всех сил старается убедить мир в своей победе в войне, однако поражение Украины не является неизбежным или неминуемым, считают военные эксперты.

"Когда я нахожусь с украинскими командирами корпусов и наблюдаю за их действиями, я не верю, что они проиграют эту войну на земле самостоятельно", — сказал отставной контр-адмирал ВМС США Марк Монтгомери.

Как подчеркивают в WSJ, Путин не будет вести серьёзные переговоры, пока считает, что у него преимущество. Необходим разворот в политике США - изъятие замороженных активов Путина, усиление санкций, распространяющихся на Китай, и поставка ракет большой дальности и другого оружия в Украину.

"Однако пока администрация Трампа застряла на точке зрения на мотивы Путина, которая противоречит событиям: что торговля и культурный обмен между Украиной, Россией и США станут страховкой от войны", - отмечает издание.

Путин сделал новое заявление о войне

В интервью India Today он собрался "освободить" Донбасс и так называемую Новороссию - "военным или другим путем".

Также он сообщил, что якобы предлагал Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, "но Киев предпочитает воевать".

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что Путин якобы хочет прекратить войну против Украины. По крайней мере, как отметил Трамп, такое впечатление сложилось у Уиткоффа и Кушнера.

