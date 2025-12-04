Самый большой каток, Резиденция Санты и масштабные световые инсталляции: где искать чудеса на 'Зимней стране' на ВДНХ

29 ноября на ВДНХ открылась "Зимняя страна". В этом году проект обещает еще больше света, тепла и зимних чудес - рассказываем, где их искать.

Аллея елок и световые фотозоны

Чудеса "Зимней страны" начинаются уже на центральном входе ВДНХ: гостей встречает аллея сияющих елок и световая фотозона, подсвечивающая дорогу к новогодней елке. Рядом с ней будет проходить анимационная программа снеговичков - в выходные с 29.11 по 22.02 и в праздничные дни с 20.12 по 04.01 ежечасно.

Видео дня

Еще одно новшество сезона - Снежная песочница, где снег будет лежать всю зиму. Снежные декорации украсят и крыши ярмарочных домиков.

Каток, Центральная площадь

Стоимость: 450 грн, льготный - 300 грн

Место, без которого не обходится ни одна зима на ВДНХ: в этом году каток вырос до впечатляющих 3000 м² - еще больше пространства для свободных движений, стремительных виражей и просто прекрасно проведенного времени. Среди новинок - фотозона с новогодним поездом и сказочная башня с часами посреди льда.

Резиденция Санты (открытие 5 декабря), павильон №1

Стоимость: 550 грн. Льготные условия для отдельных категорий

Одна из самых любимых локаций "Зимней страны" в этом году празднует свой юбилей. По этому случаю Резиденция переехала в павильон №1 и становится еще больше, чтобы подарить гостям самую волшебную сказку за всю историю. В новой программе - экскурсия по Резиденции вместе с эльфами, интерактив в каждой зоне, общение с Сантой и специальный световой номер, а в финале - вручение сладких подарков.

Рождественская Фабрика Грез, павильон №2

Стоимость: 490 грн. Льготные условия для отдельных категорий

Сказочный мир, где эльфы учат детей мечтать, а взрослым напоминают о чудесах. Гостей встречает эльф-экскурсовод, который проводит их от праздничной площади до мастерских с настоящим оборудованием, где рождаются елочные украшения. На фабрике можно запечатлеть мечту светом, получить открытку от Святого Николая и собственноручно создать новогодний шарик - его можно забрать домой как частичку праздника.

ILLUMINARIUM, Яблоневый сад рядом с Оранжереей

Стоимость: взрослый - 350 грн, детский - 250 грн, семейный - 800 грн. Льготные условия для отдельных категорий

Самая яркая локация в "Зимней стране" - Парк световых инсталляций от Люмьер. Здесь будет представлено 200 сказочных фигур: 20-метровый тоннель из фонариков, огромная резиденция гнома, елка, гигантская волшебная шляпа и множество фотозон. Здесь будут проводить квесты для детей, а по выходным будут работать аниматоры и делать аквагрим. Парк будет работать на собственных генераторах, а также использовать энергоэффективное LED-освещение, поэтому будет сиять даже во время отключений света.

Парк гигантских чудо-животных (открытие 6 декабря), слева от центрального входа

Стоимость: 160 грн. Льготные условия для отдельных категорий

Впервые на "Зимней стране": Парк гигантских чудо-животных - это более 1,5 га территории, населенной фантастическими существами, которые двигаются, мерцают и меняют цвета. Здесь поселятся создания из детских снов: огромный белый кроль, сияющие собаки, кот-космонавт, огромная улитка, мигающая черепаха и господин Крыса из одноименной книги. В выходные и праздничные дни в Парке работают аниматоры, которые проводят квесты и экскурсии по локации. На выходе каждый гость получает подарок.

Парк развлечений "Шумиленд", лес за центральным павильоном ВДНХ

Стоимость: от 160 до 1800 грн. Льготные условия для отдельных категорий

Этой зимой "Шумиленд" - место сказочных историй и приключений с огромными динозаврами в Динопарке и лабиринтом с новыми загадками. Среди сказочных фигур "Чудо Леса" открывает двери резиденция миссис Санты, где дети могут рассказать свои желания и сделать атмосферные фото. Также в парке - праздничное освещение, тематические программы и аниматоры, зимнее меню и зоны для семейного отдыха.

Оранжерея волшебства

Стоимость: 140 грн, льготный - 110 грн

Чудеса происходят и в Оранжерее на ВДНХ. Здесь всегда тепло и уютно: пространство украшено праздничными огнями и наполнено приятным ароматом живых растений. Кроме визуальных элементов, есть и интерактивная часть: фотоквест по поиску волшебных жителей, зоны для чтения, игры в шахматы и даже написания писем Святому Николаю или Санте, а также интерактивная выставка запахов Рождества. Особого уюта добавляет ресторан "KVITKOVA.Оранжерея" - с сезонными блюдами, напитками и праздничными ароматами.

Зимняя горка, Центральная площадь

Стоимость: 1 спуск - 100 грн, 3 спуска - 200 грн, 5 спусков - 300 грн

Классика зимних развлечений - катание с зимней горки. Специальное покрытие и продуманная конструкция позволяют кататься быстро и безопасно, поэтому можно мчаться в любую погоду. К горке допускаются дети в возрасте от трех лет.

Аттракционы, колесо обозрения и карусель, Центральная площадь

Стоимость: от 100 до 300 грн

Экстремальные аттракционы на ВДНХ - для тех, кто хочет добавить адреналина и драйва к зимним праздникам. А вот для более спокойного, семейного отдыха работают Киевская карусель и колесо обозрения, где можно сделать красивые панорамные фото. Кроме того, по территории ВДНХ курсирует Северный экспресс с аудиоэкскурсиями.

Book.ua space, павильон №6

Пространство Book.ua на зиму превратилось в уютную Резиденцию теплого слова. Здесь проходят лекции, чтения, камерные выступления и встречи. А также всегда можно поработать в уюте, отдохнуть и согреться теплыми напитками с хорошей книгой.

Animal Park, слева от центрального входа

Стоимость: детский - 250 грн, взрослый - 300 грн, семейный - 600 грн, бесплатно для отдельных категорий

Мир милых животных: альпак, козочек, лам, поросят, курочек и петушков. Для малышей - незабываемое знакомство с природой, а для взрослых - расслабление и искренние эмоции.

Тропическая ферма "Планета бабочек", слева от центрального входа

Стоимость: детский - 250 грн, взрослый - 300 грн, льготный - 200 грн, бесплатно для отдельных категорий

Яркие создания, похожие на настоящих фей. Бабочки - тропические насекомые, но любоваться ими на ВДНХ можно круглый год: сажать на руку, фотографироваться и просто наблюдать.

Музей науки Малой академии наук Украины, павильон №23

Стоимость: 300 грн, для отдельных категорий - бесплатно

Интерактивное пространство, где можно потрогать все экспонаты, а еще - покататься на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое путешествие, увидеть двухметровую голограмму и многокилограммовый кристалл и многое другое. Под зимний сезон Музей обновил второй этаж: локация "Строительство" знакомит с современными инженерными технологиями, а "Энергия" рассказывает о материях, которые двигают мир - электричестве, воде, ветре, солнце и даже фантазии.

Музей математики "КУБОИД" Малой академии наук Украины, павильон №3

Стоимость: 400 грн, группы школьников (от 10 человек) - 320 грн, для отдельных категорий - бесплатно

Математика таит в себе много тайн. В музее "КУБОИД" их можно исследовать через увлекательные эксперименты с интерактивными экспонатами. Изучать геометрию, алгоритмы, теорию вероятностей и другие математические явления еще никогда не было так интересно.

The Spot "Активный парк", павильон №7

Стоимость: бесплатно

Пространство для тех, кто живет движением и не хочет останавливаться даже зимой. Здесь есть зона обогрева и все необходимое, чтобы тренироваться в тепле и комфорте: можно бесплатно взять снаряжение в аренду или прийти со своим. Скейтбординг, трюковые самокаты, BMX, ролики - в SPOT можно прокачивать навыки, учиться новому и просто круто проводить время. Есть возможность позаниматься с тренером, поучаствовать в соревнованиях и интерактивах, например, электронном баскетболе.

Теплая аллея, Рождественская ярмарка, фудкорт и заведения

Одна из самых популярных и самых инстаграмных зон прошлого зимнего сезона, Теплая аллея, снова работает на ВДНХ - с собственным фудкортом и елкой. Также традиционно на "Зимней стране" обустроили рождественскую ярмарку на входе. Рядом на фудкорте предлагают теплые блюда, сезонные вкусности, глинтвейн и безалкогольные согревающие напитки. А многочисленные заведения на территории ВДНХ - "Белый Налив", Coffee Lover, "Стрічка", HayLoft 2.0, "Настя, Бургер и Глинтвейн" и другие - позаботятся о том, чтобы было где приятно и вкусно отдохнуть.

"Зимняя Страна" на ВДНХ работает с 29 ноября, ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход - свободный.

Во время объявления воздушной тревоги переждать опасность вы можете в одном из трех укрытий на территории: в павильонах №1, 5 и 13. В случае отключения света все локации работают от собственных генераторов.

Сайт ВДНХ, Instagram, Facebook, Viber

Вас также могут заинтересовать новости: