В 'ПриватБанке' подешевела валюта: курс доллара и евро 4 декабря

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,55 грн, а евро - 49,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 4 декабря, подешевел на 10 копеек и составляет 42,40 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 49,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,80 гривни, а евро - по курсу 48,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался неизменным и составляет 42,55 гривни. Курс евро при оплате картой 4 декабря также не изменился и составляет 49,51 гривни.

Нацбанк установил на 4 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,20 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,23 гривни за один евро, то есть гривня ослабилась на 5 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 10 копеек и составляет 42,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,99 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне остался на прежнем уровне и составляет 49,53 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,93 гривни за евро.

