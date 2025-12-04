Тримаран может быть демонстратором для будущих технологий.

В сеть выложили фотографию таинственного китайского тримарана, который, вероятно, является одновременно и подводной лодкой, и надводным судном. На фото обратили внимание специалисты The War Zone.

Дата съемки неизвестна, а ее местом, скорее всего, стала верфь в провинции Гуандун, где судно замечали на спутниковых снимках в течение последних месяцев.

Вероятно, перед нами так называемый тримаран - судно с тремя соединенными в надводной части параллельными корпусами. Такая конструкция дает повышенную остойчивость и хорошие мореходные качества.

Непонятно, имеет ли судно экипаж. Нельзя исключать, что корабль является дроном.

Вероятно, судно может работать полностью или почти полностью погруженным. Таким образом, оно сочетает преимущества субмарины (в первую очередь, скрытность) и надводного корабля.

Что касается его назначения, то одна из теорий заключается в том, что это корабль-арсенал, оснащенный большим количеством оружия. Такое судно может всплывать для запуска ракет, а затем погружаться. Другая теория говорит, что перед нами база для беспилотников.

В то же время загадочный тримаран может быть и просто демонстратором для будущих технологий КНР.

Недавно Китай официально ввел в эксплуатацию новый авианосец "Фуцзянь". Он стал третьим авианосцем военно-морских сил КНР. На сегодня это самый мощный авианосец в распоряжении Китайской Народной Республики.

Также сообщалось, что в Китае строят еще один авианосец. Причем будущий корабль в отличие от авианосца "Фуцзянь" хотят оснастить ядерной силовой установкой. Это приблизит его по возможностям к американским супер-авианосцам, таким как "Джеральд Р. Форд".

