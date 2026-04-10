Цены на авиабилеты вырастут ещё больше из-за мировых цен на нефть и авиатопливо, – СМИ

Израильтяне активно планируют отпуск на весну и пик летнего сезона после длительного периода войны.

После 40 дней серьезных перебоев в работе, вызванных войной с Ираном, аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, который является главными международными воротами страны, снова полностью открывается, сообщает The Times of Israel.

Издание сообщило, что израильские авиакомпании работают на полную мощность, чтобы возобновить регулярные рейсы, увеличивая частоту полетов и количество проданных билетов, готовясь удовлетворить стремительный рост спроса, поскольку израильтяне активно планируют отпуска на весну и пик летнего сезона после длительного периода войны.

Однако, поскольку иностранные авиаперевозчики не спешат возобновлять полеты, ожидая результатов двухнедельного перемирия с Ираном, объявленного во вторник, 7 апреля, а израильские авиакомпании пытаются восполнить этот пробел, отдыхающие, которые еще не забронировали билеты или чьи ранее запланированные рейсы были отменены, вновь готовятся к чрезвычайно высоким ценам на авиабилеты.

"Цены на билеты израильских авиакомпаний уже стремительно растут из-за ожидаемого высокого спроса на поездки в ближайшие недели, особенно в летние месяцы. Цены очень высоки из-за низкого количества мест, доступных на ближайший период, по сравнению со спросом на бронирование", – рассказал изданию заместитель председателя Ophir Tours Йони Ваксман.

Издание добавляет, что в течение последних двух с половиной лет, пока Израиль вел войны с террористической организацией "Хамас", Ираном и противниками на других фронтах, пассажиры, путешествующие в Тель-Авив и из него, привыкли к высоким ценам на авиабилеты из-за того, что иностранные авиакомпании неоднократно приостанавливали полеты. Примечательно, что это приводило к тому, что израильские авиаперевозчики остались практически без конкурентов.

"Теперь цены на авиабилеты станут еще выше, поскольку война в Иране привела к резкому росту мировых цен на нефть и стоимости авиационного топлива в течение последних недель", – считает Ваксман.

В то же время The Independent сообщило, что Дубай ввел строгие ограничения на полеты иностранных авиакомпаний. До 31 мая текущего года им разрешено выполнять только один рейс в день в свои аэропорты. Отмечается, что это вызвало значительную обеспокоенность среди некоторых перевозчиков.

"Это решение, связанное с продолжающимся кризисом в Иране, грозит значительными потерями доходов для индийских авиакомпаний, которые планировали выполнять в эмираты больше рейсов, чем в любую другую страну", – говорится в публикации.

В ответ Федерация индийских авиакомпаний (FIA), представляющая таких крупных игроков, как IndiGo, Air India и SpiceJet, призвала правительство Индии вмешаться.

Издание сообщило, что в письме, отправленном 31 марта, содержался призыв оказать давление на власти Дубая с целью отмены ограничений, а также предлагались соответствующие меры против авиаперевозчиков из Дубая, таких как Emirates и flydubai, в случае провала переговоров.

Добавляется, что индийские авиакомпании уже сталкиваются с повышенными ценами на топливо и удлиненными маршрутами до западных пунктов назначения, что является следствием запрета на использование воздушного пространства Пакистана, введенного в прошлом году из-за военной напряженности между двумя странами.

Как война в Иране повлияла на авиаперевозки

Ранее УНИАН сообщал, что пилоты авиакомпаний, выполняющих рейсы в страны Ближнего Востока, заявляют о давлении со стороны работодателей. По их словам, отказ от полетов из соображений безопасности может обернуться санкциями, в частности, это может быть потеря зарплаты или даже увольнение. Пилоты из стран от Ливана до Индии опасаются преследований, если откажутся летать в условиях, которые часто меняются и могут внезапно стать опасными.

Также мы писали, что в Европе может возникнуть дефицит авиационного топлива. По данным, без новых поставок часть стран может остаться без него уже через 8–10 дней, а летний сезон авиаперелетов оказывается под угрозой. Источники в европейских структурах отмечают, что лишь две страны имеют резервы на 90 дней, тогда как большинство не выдержит кризиса дольше месяца. В отдельных государствах, в частности в Восточной Европе, ситуация еще более критическая – там запасы могут закончиться менее чем за две недели. По данным издания, некоторые аэропорты уже вводят ограничения на заправку самолетов или отдают приоритет регулярным рейсам.

