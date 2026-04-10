Авиакомпании принуждают пилотов летать на Ближний Восток под страхом увольнения, - СМИ

Пилоты авиакомпаний, выполняющие рейсы в страны Ближнего Востока на фоне продолжающегося конфликта с Ираном, заявляют о серьезном давлении со стороны работодателей, пишет The Independent.

По их словам, отказ от полетов из соображений безопасности может обернуться санкциями – от потери зарплаты до увольнения.

Об этом сообщил президент Международной федерации ассоциаций пилотов авиакомпаний (IFALPA) Рон Хей. По его словам, авиаторы из разных стран мира массово выражают обеспокоенность возможными наказаниями в случае отказа от опасных рейсов.

Отмечается, что пилоты из стран от Ливана до Индии опасаются преследований, если откажутся летать в условиях, которые часто меняются и могут внезапно становиться опасными. Воздушное пространство в регионе может закрываться в любой момент из-за ракетных или дронных атак.

"Существует скрытый страх наказания", – отметил Хей в комментарии Reuters, подчеркнув сложность ситуации, в которой оказались пилоты.

Эти опасения возникают на фоне того, что часть авиакомпаний возобновляет полеты, несмотря на то, что объявленное недавно двухнедельное перемирие остается нестабильным из-за новых атак.

По словам Хэя, некоторые пилоты боятся прямого увольнения. Другие рискуют остаться без оплаты, если откажутся от рейса.

"Они могут и не потерять работу, но им скажут: не летишь – не получаешь денег", – пояснил он.

Хей не назвал конкретных авиакомпаний, но подчеркнул, что подобная практика противоречит культуре безопасности, где пилоты имеют право открыто говорить о рисках. По его словам, такая культура в регионе Ближнего Востока была недостаточно развита и раньше, а нынешний конфликт лишь обострил проблему.

IFALPA, штаб-квартира которой расположена в Монреале, объединяет ассоциации пилотов из Бахрейна, Египта, Израиля, Кувейта и Ливана. В то же время крупные авиаперевозчики из ОАЭ и Катара не имеют профсоюзного представительства, говорится в статье.

Несмотря на заявления перевозчиков о приоритете безопасности и использовании специальных воздушных коридоров, большинство пилотов в регионе отказываются публично комментировать ситуацию – даже анонимно.

После объявления перемирия Европейское агентство по авиационной безопасности продлило запрет на полеты европейских авиакомпаний в воздушном пространстве ряда стран Персидского залива до 24 апреля. В то же время перевозчики из Дубая, Дохи и Индии продолжают выполнять рейсы.

Вопросы безопасности и психологического давления

На фоне растущего беспокойства IFALPA опубликовала документ, в котором напомнила: пилоты должны иметь "бесспорное" право влиять на решения, касающиеся безопасности полетов. В свою очередь, Международная организация гражданской авиации (ICAO) предупредила о серьезных психологических рисках для персонала, работающего в зонах конфликта.

В таких условиях работники авиации сталкиваются с повышенным уровнем стресса, тревоги и усталости – как в воздухе, так и на земле. Пилоты также жалуются на отсутствие четких инструкций относительно рисков, что затрудняет планирование рейсов в случае внезапного закрытия аэропортов из-за атак.

Проблемы пилотов не заканчиваются после приземления. По словам Хея, он получал обращения от коллег из Бейрута, которые не могли добраться домой из-за разрушенной инфраструктуры.

"Дороги между аэропортом и их домами были полностью разрушены. Они даже не знали, как вернуться домой", – рассказал он.

Сложившаяся ситуация подчеркивает глубину кризиса в авиационной отрасли на фоне вооруженного конфликта, где вопрос безопасности все чаще сталкивается с экономическими интересами перевозчиков.

Проблемы авиационной отрасли

Напомним, в Европе назревает дефицит авиационного топлива, без поставок которого часть стран может остаться уже через 8–10 дней. При этом летний сезон авиаперелетов оказывается под угрозой.

Ситуацию осложняет зависимость Европы от импорта. Ведь около 43% авиационного топлива поступает из Персидского залива, и из-за перебоев с прохождением танкеров в районе Ормузского пролива уже наблюдается резкое сокращение поставок как раз в преддверии пикового сезона перевозок.

