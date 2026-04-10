Летние путешествия под угрозой: в ЕС стремительно заканчивается авиатопливо

В Европе назревает дефицит авиационного топлива: без новых поставок часть стран может остаться без него уже через 8–10 дней, а летний сезон авиаперелетов оказывается под угрозой.

Как пишет издание Corriere della Sera, в ряде стран запасы керосина могут иссякнуть уже через 8–10 дней, а в целом имеющихся объемов – даже с учетом последних поставок из Персидского залива – может хватить лишь до второй-третьей декады мая.

Источники в европейских структурах отмечают, что лишь две страны имеют резервы на 90 дней, тогда как большинство не выдержит кризиса дольше месяца. В отдельных государствах, в частности в Восточной Европе, ситуация еще более критическая – там запасы могут закончиться менее чем за две недели. Несмотря на это, официально проблему не комментируют.

Ситуацию осложняет зависимость Европы от импорта: около 43% авиационного топлива поступает из Персидского залива. Из-за перебоев с прохождением танкеров в районе Ормузского пролива континент уже сталкивается с резким сокращением поставок в преддверии пикового сезона перевозок. В то же время европейские нефтеперерабатывающие заводы работают на пределе возможностей, что исключает быстрое наращивание производства.

По данным издания, некоторые аэропорты уже вводят ограничения на заправку самолетов или отдают приоритет регулярным рейсам, отказываясь обслуживать частные. Внутренние коммуникации между поставщиками и авиакомпаниями также свидетельствуют о росте напряженности с ресурсами.

Май может стать решающим: если новые поставки не поступят, страны начнут использовать стратегические резервы, после чего возможны ограничения или остановка поставок топлива в отдельных аэропортах. В Италии, по предварительным оценкам, запасов хватит на 30–60 дней, и, как заявил президент Assaeroporti Карло Боргомео, их гарантированно достаточно как минимум до конца мая.

Дополнительным фактором риска стала логистика: даже в случае стабилизации ситуации в Ормузском проливе понадобятся недели, а для крупных танкеров – до двух месяцев, чтобы доставить топливо в Европу. К тому же перевозчики отмечают высокую стоимость страхования судов.

На данный момент единственной альтернативой для ЕС остаются поставки из США, однако их цена и условия пока неизвестны. В ближайшие дни в Брюсселе планируют оценить реальные объемы запасов и определить возможные шаги для смягчения кризиса, в частности механизмы распределения топлива между странами.

Дефицит топлива в Европе – последние новости

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что правительства стран Европейского Союза должны подготовиться к длительным перебоям с поставками энергоносителей из-за войны в Иране. Брюссель особенно обеспокоен поставками авиационного топлива и дизеля в Европу.

В то же время стало известно, что в одном из крупнейших аэропортов Италии закончилось топливо, что привело к отмене рейсов. При этом чиновники заявляли, что дефицит временный и связан с ростом спроса во время пасхальных праздников, а не с войной в Иране или закрытием Ормузского пролива.

Издание Business Insider писало, что авиакомпании массово отменяют рейсы из-за войны в Иране. Отрасль авиаперевозок сталкивается с кризисом из-за дефицита топлива и роста цен.

