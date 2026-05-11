Ryanair резко сокращает количество рейсов в популярную страну Европы

Решение никак не связано с топливным кризисом в мире.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о существенном сокращении количества рейсов в Грецию в зимнем расписании на 2026-2027 годы.

Как говорится в заявлении на сайте авиакомпании, Ryanair закроет свою базу в греческих Салониках, где у нее базируются три самолета, ограничит полеты в Афины и прекратит полеты в непиковые месяцы в аэропорты острова Крит (Ханья и Ираклион), что приведет к потере 700 тысяч пассажирских мест (-45%) и 12 маршрутов в предстоящем зимнем сезоне года.

Традиционно в таком решении лоукостер винит компании, управляющие греческими аэропортами.

"Эти предотвратимые сокращения пассажиропотока являются прямым результатом неспособности аэропортов компенсировать сбор за развитие аэропортов (ADF), особенно в Салониках, где немецкий монополист Fraport Greece повысил аэропортовые сборы на +66% с 2019 года", – заявил коммерческий директор Ryanair Джейсон МакГиннесс.

Он уверен, что сокращение присутствия авиакомпании в Салониках на зиму 2026 года станет катастрофой для города и региона, поскольку Ryanair обеспечивала 90% международных перевозок туда прошлой зимой.

При этом, по его словам, самолеты из Салоников будут перераспределены в Албанию, региональную Италию и Швецию, где авиакомпанию больше устраивают условия выполнения полетов.

"У Греции есть возможность обеспечить значительный рост круглогодичного пассажиропотока, однако эти инвестиции могут быть реализованы только после того, как немецкая монополия Fraport Greece полностью подчинится разумному снижению налогов, введенному греческим правительством с ноября 2024 года, что позволит таким авиакомпаниям, как Ryanair, обеспечить необходимое транспортное сообщение для снижения хронической сезонности в Греции", – добавил МакГиннесс.

Как сообщал УНИАН.Туризм, также на прошлой неделе крупнейший лоукостер Европы Ryanair объявил, что не будет менять расписание своих авиарейсов как минимом до марта 2027 года из-за роста цен на топливо.

Впрочем, это не значит, что лоукостер не продолжит уже привычную для себя практику отмены рейсов в аэропорты, где его не устраивают налоги и сборы. В частности, в прошлом месяце Ryanair объявил о закрытии своей базы в аэропорту Берлин-Бранденбург с 24 октября 2026 года.

Также за 2025-2026 год авиаперевозчик все по той же причине отменил много рейсов в Испанию, Португалию, Австрию, Италию, Германию и ряд других стран.

