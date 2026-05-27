Зарядка не нужна: в Канаде создали первый полностью автономный электробус

Электробус используется для перевозки туристов в национальном парке.

Канадские инженеры создали первый в мире электрический автобус для исследования ледников, который может работать полностью автономно – без генераторов, зарядных станций и даже без доступа к электросети вообще. Об этом говорится в публикации издания PiataAuto.

Авторы материала отмечают, что туризм с исследованием ледников является очень специфическим направлением, доступным лишь в немногих странах мира. Одной из таких стран является Канада, где для перевозки туристов к ледникам используют специально подготовленные автобусы. Новую электрическую модель создали для работы в национальном парке Джаспер, а оператором станет компания Pursuit.

Как пишет издание, ранее компания использовала десять специализированных дизельных автобусов. Для нового проекта она привлекла команду инженеров Noble Northern, которая специализируется на установке солнечных систем и переоборудовании транспорта в электрический.

Видео дня

За основу инженеры взяли шасси старого дизельного грузовика, однако существенно его переработали. В автобусе оставили две оси и полный привод, но установили сдвоенные колеса для лучшего распределения веса и сцепления на сложном рельефе ледников.

Электробус оснащен батареей емкостью 528 кВт·ч с системой терморегуляции, способной работать при низких температурах. Кроме того, аккумулятор получил дополнительную защиту для движения по сложной местности.

Поскольку автобус будет работать в районе, где нет ни зарядных станций, ни обычной электросети, основное внимание было уделено повышению его автономности. Так, разработчики позаботились о системе рекуперации энергии. Во время спуска с ледников автобус возвращает часть энергии обратно в батарею.

Но главным источником энергии стали двусторонние солнечные панели на крыше автобуса. В материале объясняется, что они особенно эффективны в условиях ледников из-за высокого уровня отражения солнечного света от снега и льда. Общая мощность солнечной установки составляет 6 кВт, а за день она способна вырабатывать примерно 40 кВт·ч электроэнергии.

По словам инженеров, полностью заряженной батареи хватает на 32–35 рейсов до верхней части ледников и обратно. При этом значительную роль в такой автономности играют именно рекуперация и солнечные панели.

После нескольких дней работы автобусу требуется длительная пауза для полной зарядки. Издание отмечает, что только от солнечных панелей на это может уйти почти две недели, поэтому в это время на маршрутах работают другие машины.

Канадские инженеры сознательно отказались от использования дизельного генератора, хотя такой вариант рассматривался.

"Они могут с гордостью сказать, что у них есть первый в мире электрический автобус для исследования ледников, который полностью работает автономно, без электрических станций, только благодаря мощному солнечному свету на большой высоте", – пишет издание.

Другие новости об электротранспорте

Как писал УНИАН, Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль Ferrari Luce, к созданию которого присоединился бывший дизайнер Apple Джони Айв. Электрокар получил батарею на 122 кВт·ч с запасом хода до 530 км, мощность 1050 л. с., разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды и максимальную скорость 310 км/ч. Стоимость модели стартует от 550 тысяч евро.

Также мы писали, что BYD представила батарею Flash Charging нового поколения, которая способна заряжаться от 10% до 70% за пять минут, однако китайские энтузиасты после разборки пришли к выводу, что аккумулятор практически невозможно отремонтировать. Техникам пришлось использовать молотки и шлифовальную машину из-за чрезвычайно прочного структурного клея, который удерживает корпус и внутренние компоненты. Батарея фактически создана для полной замены в случае неисправности, а не для ремонта отдельных деталей.

Вас также могут заинтересовать новости: