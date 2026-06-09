Пик отпусков: названы лучшие места в Европе для отдыха в июле 2026 года

Туристы стали более избирательными при выборе места для следующего летнего отпуска.

Несмотря на огромные толпы и адскую жару, июль по-прежнему остается самым популярным месяцем для летнего отдыха, ведь по сути это единственное удобное время для отпуска среди семейных туристов с детьми и студентов на каникулах.

Как заявил в комментарии The Independent гениректор и соучредитель Hotel Planner Тим Хентшель, июль "по-прежнему остается одним из самых востребованных месяцев для путешествий, однако в 2026 году процесс принятия решений стал гораздо более взвешенным".

"Путешественники больше не просто выбирают самые популярные направления, они взвешивают такие факторы, как комфорт, количество туристов и общее впечатление", – пояснил он.

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При этом, по его словам, Южная Европа все еще остается главным направлением направлением для летнего отдыха на континенте благодаря неизменно солнечному свету и оживленной атмосфере пикового сезона. Тем не менее, многие путешественники начинают расширять свой кругозор, сочетая классические пляжные направления с более прохладными и просторными альтернативами, предлагающими другой темп жизни.

Одновременно сам Хентшель и другие опрошенные изданием тревел-эксперты предложили несколько небанальных, но достойных внимания вариантов для отдыха в Европе этим летом.

4 лучших места в Европе для путешествия в июле 2026 года

1. Словения

Соучредитель Much Better Adventures Сэм Брюс советует туристам переключить внимание с переполненных пляжей Западной Европы на восточные регионы континента.

"Мы видим, что многие наши клиенты (путешественники-экстремалы, которые обычно не любят толпы) предпочитают искать места за пределами классических туристических маршрутов – менее посещаемые направления или те, где больше места. Словения – прекрасный тому пример. Почти 60% территории страны покрыты лесами, поэтому она невероятно зеленая", – говорит он.

Особое внимание тревел-эксперт рекомендует уделить долине Соча с ее необыкновенной бирюзовой рекой, "которая ничуть не уступает по красоте Альпам Франции или Австрии, но гораздо менее многолюдна", а также живописному озеру Блед, в июле более многолюдному, посколько именно оно создает самый узнаваемый образ страны.

Тем временем, крупнейшее природное озеро Словении Бохинь и город Бовец между Юлианскими Альпами и рекой Соча в национальном парке Триглав он советует выбрать для отдыха любителям водных развлечений.

2. Черногория

Подобно Словении, Черногория, по словам Брюса, все еще остается совершенно недооцененной загадкой для западных туристов.

Эксперт подчеркивает, что эта страна Юго-Восточной Европы предлагает гостям уникальное сочетание пляжей вдоль Адриатического побережья, удобных для пеших прогулок гор, ярко-голубых озер и красивых традиционных старых городов.

Особенно он рекомендует туристам сплав на пакрафтах (плотах, достаточно легких, чтобы их можно было упаковать и взять с собой в поход) по Таре – самому глубокому каньону Европы, через который протекает река.

Также Брюс советует посетить национальный парк Дурмитор – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО без автомобильного движения.

"Здесь находятся огромные, впечатляющие, дикие ландшафты и фантастические места для восхождения на горы", – отмечает он.

3. Норвегия

Тем, кто ищет более прохладную погоду в июле, Брюс рекоменует обратить внимание на Скандинавию.

"В Северной Европе Норвегия в середине лета – это волшебство. Здесь бесконечный свет, длинные дни, эпические фьорды и дикий кемпинг, который совершенно естественен. Наши туры на байдарках по фьордам – одни из самых любимых у наших клиентов. Люди едут один раз и начинают планировать возвращение еще до того, как вернутся домой", – восхищается он.

Тем временем, для Хентшеля Норвегия выделяется своими фьордовыми регионами.

По его словам, июль здесь "приносит долгие световые дни и комфортную температуру", делая эту скандинавскую страну идеальным местом для путешественников, которые отдают приоритет природе, активному отдыху и впечатляющим пейзажам.

4. Апулия, Италия

Ходя эксперты предупреждают, что на юго-западе Италии в июле может быть очень жарко, для любителей такой погоды Апулия является хорошей альтернативой забитым туристам более известным местам отдыха.

Благодаря своей репутации "новой Тосканы", которая укрепилась за регионом с начала 2020-х годов, число туристов в Апулии растет из года в год. Возможно, сегодня это уже не такая "скрытая жемчужина", но регион все еще сохраняет свое деревенское очарование, расслабленную атмосферу и традиции cucina povera (крестьянской кухни).

"Апулия в Италии предлагает более спокойную альтернативу основным популярным местам отдыха в Италии. Известная своими белоснежными городами, Адриатическим побережьем и исключительной местной кухней, она предлагает подлинный летний отдых без суеты и толп, характерных для таких городов, как Рим или Флоренция", – уверяет Хентшель.

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