"Ждем решение": ни одного пункта пропуска пограничники еще не закрыли

В ближайшее время правительство ограничит количество действующих пунктов пропуска на границе.

На данный момент ни один пункт пропуска на украинской границе из-за коронавируса не закрыт.

Читайте такжеУкраина рассмотрит ограничение полетов в Германию и ФранциюОб этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он отметил, что решение относительно изменения в работе контрольных пунктов въезда-выезда или о временных ограничениях их работы может принимать исключительно правительство: «Это должен быть документ с перечнем таких пунктов пропуска».

По словам Демченко, ныне Госпогранслужбой совместно с другими структурами уже наработаны предложения относительно такого перечня, они направлены на рассмотрение правительства.

«Ждем принятие решения», – сказал представитель ведомства.

На уточнение, все ли пункты пропуска работают сегодня, Демченко сообщил: «В настоящее время изменений в работе пунктов пропуска нет».

Как сообщал УНИАН, в Украине планируют закрыть около 70% пунктов пропуска. В правительстве отмечают, что сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля.

Как сообщал УНИАН, 11 марта премьер-министр Украины Денис Шмигаль на брифинге по итогам заседания Кабинета министров сообщил, что с 12 марта из 219 пунктов пропуска на границе будут работать только 49.

Правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе с 12 марта на три недели введен карантин в учебных заведениях.

Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей.

Принято решение выделить 100 миллионов гривень на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения, до 1 июня запретить экспорт товаров протиепідеміологічного назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кроме того, решено закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в международном аэропорту «Борисполь».