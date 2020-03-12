В Украине закроют около 70% пунктов пропуска, их список уточняется - Кабмин

Сейчас все пункты пропуска работают в штатном режиме, подчеркивают в правительстве.

Все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Во исполнение решения внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 марта, в ближайшее время Кабинет министров Украины ограничит количество действующих пунктов пропуска. Сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля", - говорится в сообщении.

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В правительстве уточняют, что планируется закрытие около 70% пунктов пропуска, однако окончательный их список уточняется.

Напомним, согласно решению Правительства, из 219 пунктов пропуска на границе будут работать только 49.

Как сообщал УНИАН, вчера Кабинет министров принял решение ввести карантин из-за распространения в мире эпидемии коронавируса. Карантин вводится с 12 марта сроком на три недели до 3 апреля. На этот период в Украине закрываются учебные заведения, а также вводится запрет на проведение массовых мероприятий из более 200 участников.