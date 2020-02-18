Туристам предлагают остановиться в старинном английском замке всего за 13 фунтов за ночь с человека

Замок можно арендовать только полностью максимум на 16 человек за 211 фунтов стерлингов.

На популярном международном сайте по бронированию частного жилья Airbnb предлагают переночевать в старинном замке в Англии.

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Как сообщает Daily Mail, замок Longs Park Castle с "башней Рапунцель", обсерваторией и часовой башней расположен в деревне Уэст Эштон в графстве Уилтшир, Англия. Построен он был в 1835 году и выполнял роль охотничьего домика для соседнего загородного дома.

В объявлении указывается, что замок можно арендовать только полностью за 211 фунтов стерлингов за ночь (чуть больше 6700 гривень) без учета дополнительных услуг, а разместиться в нем могут до 16 человек. Таким образом, получится всего по 13 фунтов стерлингов с человека за ночь (около 415 гривень).

Замок также располагает просторным двором вокруг него, несколькими спальнями и банкетным залом, что делает его отличным вариантом для организации праздников или банкетов за городом, отмечается в описании к предложению.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, Airbnb назвал главные туристические тренды 2020 года.

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