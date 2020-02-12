Airbnb назвал главные туристические тренды 2020 года

Среди прочего ожидается, что путешественники будут проводить больше времени на свежем воздухе и тратить больше денег на впечатления.

Популярная онлайн-площадка для краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb попытался предсказать главные туристические тренды, которые могут взлететь в 2020 году. Читайте такжеКоличество международных туристических поездок достигло 1,5 миллиарда Об этом пишет издание Travel and Leisure. 1. Путешественники будут тратить больше денег на впечатления, чем на вещи. 2. Путешественники будут проводить больше времени на свежем воздухе. 3. Путешественники будут искать больше исторически ориентированных поездок. 4. Путешественники хотят сделать гастротуры более экологически и потребительски сознательными. Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты назвали сознательный туризм одним из главных туристических трендов 2020 года. Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

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