В Китае создали ледяной городок на 30 тысяч квадратных метров (фото, видео)

Официально ледяной парк откроется только сегодня.

Ледяная сказка на 30 тысяч квадратных метрах. На северо-востоке Китая несколько сотен мастеров создали зимний городок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В общем из гигантских ледяных глыб вырезали 39 скульптур.

Официально ледяной парк откроется только сегодня. Впрочем, журналистам уже позволили взглянуть за кулисы.

Самая высокая скульптура древнего храма, высотой 21 метр. Кроме того, здесь есть лодки, драконы и медведи, ледяные горки и лабиринты.

Из-за теплой погоды открытие едва не отложилось. И только ударили морозы мастера взялись за дело, даже работали сверхурочно, чтобы городок открылось вовремя.