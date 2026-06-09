Доступная роскошь: названы 10 городов мира с самыми дешевыми отелями 5 звезд

Возглавил рейтинг пляжный город Нячанг во Вьетнаме.

Пожалуй, большинству туристов хотелось бы хоть раз в жизни отдохнуть так, как это делают богачи. И, к счастью, есть места, где роскошные условия пребывания можно получить по сравнительно доступной цене.

Свежее исследование 2026 Hotel Price Index от онлайн-платформы Hotels.com определило 10 самых дешевых пятизвездочных направлений в мире.

Возглавил рейтинг пляжный город Нячанг во Вьетнаме, где средняя стоимость пятизвездочного проживания составляет 70 фунтов стерлингов (около 4 171 гривень).

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Одновременно сервис установил, что оптимальным вариантом для получения выгодных предложений класса люкс является бронирование за неделю до заеда, а наиболее выгодными предложениями являются вечера воскресенья, цитирует The Guardian.

10 городов мира с самыми дешевыми пятизвездочными отелями

Нячанг, Вьетнам: 70 фунтов стерлингов (около 4 171 гривень). Сарагоса, Испания: 120 фунтов стерлингов (около 7 151 гривень). Вроцлав, Польша: 120 фунтов стерлингов (около 7 151 гривень). Тирана, Албания: 130 фунтов стерлингов (около 7 747 гривень). Рига, Латвия: 130 фунтов стерлингов (около 7 747 гривень). Загреб, Хорватия: 130 фунтов стерлингов (около 7 747 гривень). София, Болгария: 135 фунтов стерлингов (около 8 045 гривень). Ираклион (Крит), Греция: 135 фунтов стерлингов (около 8 045 гривень). Таллинн, Эстония: 140 фунтов стерлингов (около 8 343 гривень). Санто-Доминго, Доминиканская Республика: 140 фунтов стерлингов (около 8 343 гривень).

Также исследование установило, что в некоторых городах наблюдается падение цен на проживание в пятизвездочных отелях. Наиболее заметное снижение стоимости было отмечено во французском Луаре (32%), за ним следуют канадский Эдмонтон (31%), Сент-Томас на Виргинских островах США (30%), немецкий Дортмунд (21%) и итальянский Турин (21%).

Полезные советы бюджетным туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее туристам дали пять золотых советов, как сэкономить на отдыхе летом неспокойного 2026 года.

Также эксперты раскрыли 10 хитростей для родителей, как бюджетно путешествовать с детьми.

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