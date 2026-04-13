Сбежать от толп в космос или на полюса: названы самые эксклюзивные туры в мире

Среди богачей растет спрос на роскошные эксклюзивные туры вдали от толп.

Поскольку многие популярные среди богачей туристические направления вроде Венеции все больше страдают от чрезмерного туризма, состоятельные путешественники стараются найти более эксклюзивные впечатление вдали от толп.

Согласно недавнему отчету World Luxury Chamber of Commerce, теперь в приоритете для самых богатых людей мира не столько обладание чем-то дорогим вроде роскошной яхты или элитной недвижимости на берегу озера Комо, сколько возможность получить ограниченный доступ к чему-либо.

Издание Euronews Travel назвало пять самых эксклюзивных туров в мире, которые на данный момент удовлетворяют подобные потребности.

Кругосветное путешествие на частном самолете

Путешествия на частных самолетах набирают популярность благодаря развитию моделей долевого владения и приложений для чартерных рейсов.

Например, для тех, кто не хочет самостоятельно планировать свой маршрут, Four Seasons предлагает полностью разработанные кругосветные путешествия на частных самолетах продолжительностью от 20 до 24 дней.

Эти путешествия позволят путешественникам посетить такие места, как Бора-Бора, Галапагосские острова, Петра, Киото, остров Пасхи, Мальдивы, Серенгети, Исландия и многие другие. В программы также входят частные экскурсии с гидом, уникальные мастер-классы и культурные мероприятия под руководством экспертов, например, поединки на самурайских мечах в Токио.

В стоимость поездок также включены все наземные транспортные услуги, экскурсии, питание и проживание, как правило, в отелях Four Seasons.

Стоимость кругосветных путешествий на частных самолетах Four Seasons начинается примерно с 219 тысяч долларов США.

Аренда целого частного острова

Для сверхбогатых людей аренда целого частного острова для дня рождения, свадьбы или другого торжества – очевидный выбор. На таких островах обычно принимают только небольшие группы, и там очень мало расположенных на значительном расстоянии друг от друга вилл, что обеспечивает максимальную уединенность и приватность.

Среди островов, доступных для аренды, можно назвать частный остров Банва на Филиппинах, остров Каливиньи на Гренаде и остров Лаукала на Фиджи.

Также можно арендовать целиком частное поместье Ричарда Брэнсона на острове Некер на Британских Виргинских островах, который предлагает множество возможностей для наблюдения за дикой природой и занятий водными видами спорта.

Аналогично, путешественники могут арендовать остров Муша Кей на Багамах, являющейся частью цепи островов почти на 300 гектаров, принадлежащей американскому иллюзионисту Дэвиду Копперфилду. Здесь они могут насладиться целым рядом эксклюзивных, уединенных развлечений, таких как ужин на двухкилометровых песчаных отмелях, интерактивные поиски сокровищ, кинотеатр под открытым небом, оздоровительные процедуры, водные виды спорта и экскурсии.

Аренда частных островов обычно включают услуги дворецкого, изысканные или индивидуально приготовленные блюда, частные взлетно-посадочные полосы и персонал.

Что касается цен на аренду частных островов, то варианты есть разные. Например, Voavah Private Island на Мальдивах можно арендовать примерно за 46 тысяч долларов, тогда как аренда Banwa Private Island на Филиппинах могут стоить до 100 тысяч долларов.

Полет в космос

Среди богачей все большую популярность набирают космические путешествия. Так, новички могут постепенно освоиться в космосе, совершив 10-11-минутные суборбитальные полеты от Blue Origin, во время которых пассажиры наслаждаются захватывающими тремя-четырьмя минутами невесомости, прежде чем вернуться на Землю. Из огромных окон этого полностью автономного самолета открывается великолепный вид на Землю.

Также можно совершить 90-минутный суборбитальный полет на космическом самолете Virgin Atlantic, во время которого путешественники смогут насладиться потрясающим видом из космоса и несколькими минутами невесомости.

Тем временем, Crew Dragon от SpaceX доставляет путешественников на полную околоземную орбиту для многодневных путешествий. Просторный, элегантный интерьер и удобные сиденья позволяют разместить до семи пассажиров. В корабле четыре окна, отдельная ванная комната и современный сенсорный экран. Полет на корабле Crew Dragon стоит ошеломляющие 55 миллионов долларов с пассажира.

Роскошные частные туры на полюса

Путешествия в Арктику и Антарктику в последние несколько лет переживают бурный рост, поскольку путешественники стремятся к большему количеству приключений, активного отдыха и знакомству с природой.

Туроператоры, такие как White Desert, предлагают суперэксклюзивные частные туры во внутренние районы Антарктики, доставляя гостей на частных самолетах из Кейптауна прямо в роскошные лагеря.

Путешественники могут насладиться углеродно-нейтральным приключением на одном из последних рубежей современного туризма, получив редкую возможность увидеть настоящий "белый континент", в отличие от большинства круизов, которые ограничиваются побережьем и внешними островами.

Гостям предлагают остановиться в высокотехнологичных капсулах в лагерях Echo, Wolf’s Fang или Whichaway с отапливаемыми спальными местами, библиотекой, расположенной на обнаженной скале, и изысканной кухней.

Путешественники также получают эксклюзивный доступ к географическому Южному полюсу и колонии императорских пингвинов в заливе Атка, насчитывающей около 28 тысяч птиц.

Среди других развлечений – ледолазание, спуск по веревке, походы по ледяным туннелям и катание на фэтбайках, все под руководством опытных полярных исследователей.

По окончании поездок лагеря полностью демонтируются, чтобы избежать негативного воздействия отходов на хрупкие экосистемы.

Цены на семи-восьмидневный тур White Desert к императорским пингвинам стартуют примерно с 70 тысяч долларов с человека, а однодневные поездкипо Арктике стоят от 16 тысяч долларов с человека.

Аналогичным образом, компания Scenic Cruises предлагает шестизвездочные арктические экспедиции с вертолетами, специально построенной подводной лодкой на шесть пассажиров и 20 специалистов, включая морских биологов, гляциологов и историков, для обучения на борту, а также экскурсиями на берег с гидом.

Гости размещаются в каютах с верандами, количество пассажиров в круизах ограничено 200-228 людьми в зависимости от маршрута. К услугам гостей также изысканные рестораны, услуги дворецкого, напитки премиум-класса, студии йоги и пилатеса, а также несколько лаунжей.

Многомесячные круизы по всему миру

Круизы приобрели огромную популярность в последние несколько лет благодаря удобству системы "все включено", позволяющей путешественникам посещать несколько мест назначения без необходимости делать отдельные бронирования.

Например, круизы Seven Seas от Regent предлагают ультра-роскошные условия в каютах-люкс с балконами и системой "все включено" в стиле загородного клуба. Пассажиры могут насладиться настоящим шестизвездочным путешествием, длящимся более 140 дней и охватывающим десятки направлений по всему миру на борту лайнеров Seven Seas Splendour или Seven Seas Voyager.

К услугам гостей изысканные блюда и вина в многочисленных специализированных ресторанах, неограниченное количество экскурсий на берегу, напитки премиум-класса, неограниченный Wi-Fi, услуги прачечной и многое другое.

Путешественники размещаются в каютах-люкс с собственными балконами и такими удобствами, как мраморные ванные комнаты, просторные гостиные и гардеробные.

В программу входят кулинарные мастер-классы, наблюдение за дикой природой, культурные туры и многое другое, а также возможность насладиться спа-процедурами и оздоровительными услугами.

В стоимость включены авиабилеты туда и обратно, все изысканные блюда и напитки, развлекательная программа и экскурсии.

Новые тренды в путешествиях класса люкс

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее соучредитель компании элитных путешествий Black Tomato Том Марчант рассказал, что среди состоятельных путешественников в последнее время все больше популярностью пользуются четыре весьма неожиданных вида поездок.

В частности, богачи жаждят получать новый опыт в путешествиях, ищут тишины, любят наблюдать за уникальными природными явлениями и надеются получить с помощью путешествий ответы на некоторые жизненные вопросы.

Вас также могут заинтересовать новости:

