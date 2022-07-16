Вроцлав: смесь тысячелетней истории и молодежного вайба

Польша, принявшая больше всего беженцев из Украины, одновременно является одним из наиболее оптимальных вариантов зарубежного отдыха для украинцев в условиях войны. Страна это большая и очень интересная, да еще и украинцев радушно принимает, а еще сюда относительно легко и бюджетно можно попасть при отсутствии авиасообщения. На этот раз УНИАН.Туризм расскажет, чем украинцев может заинтересовать польский Вроцлав, где так удачно соединились дух старины с молодежной жизнью.

К украинцам постепенно возвращается интерес к путешествиям, в том числе за границу, особенно если они с начала войны не уезжали из Украины. Ведь это, в первую очередь, полезно для их психического здоровья и дальнейшей продуктивности – периодически нужно отвлекаться и, по возможности, отдыхать от постоянных угроз ракетных ударов.

Впрочем, в условиях войны существуют определенные логистические проблемы, в частности, из-за запрета гражданских авиаперевозок в Украине, также многие ограничены во времени и финансах (обо всех нюансах заграничных путешествий во время войны читайте в нашем отдельном материале).

А потому самым простым и наименее затратным вариантом отдохнуть за границей для украинцев является соседняя Польша – туда и попасть легко, и цены приятные, и, в конце концов, украинцам там очень помогают.

К счастью, Польша – страна большая, очень красивая и гостеприимная, а потому там точно будет что посмотреть: Гданьск, Познань, Краков, Варшава, Люблин, Закопане, Лодзь и многое другое.

Мы же хотим рассказать о городе Вроцлав, который поражает сочетанием старинной архитектуры и молодежного вайба.

Немного интересных фактов о Вроцлаве

Вроцлав является четвертым по количеству населения городом Польши, и при этом он продолжает разрастаться за счет присоединения пригородов и активного жилищного строительства. В то же время Вроцлав очень привлекает молодежь – как поляков, так и иностранцев (в том числе немалое количество украинцев), желающих учиться в одном из местных высших учебных заведений.

Всего во Вроцлаве 11 государственных вузов и еще почти два десятка частных учебных учреждений. В том числе, особое место здесь занимает Вроцлавский университет (Uniwersytet Wrocławski), который также привлекает внимание туристов.

При этом Вроцлав является одним из старейших городов Польши, с чрезвычайно насыщенной историей. По легенде, город был основан чешским князем Вратиславом I в 10 веке, отсюда, собственно, и происходит его название.

На протяжении веков Вроцлав, расположенный довольно близко к чешской и немецкой границам и относящийся к историческому региону Нижняя Силезия, переходил от одной державы к другой – средневековой Польше, Богемии, Австрии, Пруссии и Германии. Отсюда и типичная для этих государств архитектура.

Окончательная точка в вопросе принадлежности Вроцлава, или же на тот момент известного как Бреслау, была поставлена в 1945 году, когда по итогам Второй мировой войны Нижнюю Силезию поделили между Польшей и Германией. Поэтому Бреслау отошел к Польше и стал Вроцлавом, а немецкое население, которое по состоянию на лето 1945 года составляло около 190 тысяч против 17 тысяч поляков, отселили в часть Германии, контролируемую Советским Союзом.

В то же время город начали заселять переселенцами-поляками из Украины (Львов, Волынская область) и Литвы (Виленский край). Сейчас немцы составляют лишь около 2% населения 640-тысячного Вроцлава, и у большинства местных семей здесь есть предки из Украины. Не удивительно, что нынешние украинские переселенцы довольно хорошо чувствуют себя во Вроцлаве.

При этом во Вроцлаве действительно очень много напоминаний о нынешней российской войне в Украине – от украинских флагов и символики до шуточных плакатов с Путиным и трагических импровизированных мемориалов жертвам войны.

Что посмотреть во Вроцлаве

Итак, имея такую богатую историю, Вроцлав, даже несмотря на смутные времена в период многочисленных войн, сумел сохранить невероятный исторический облик. Во второй половине 20 века город активно развивался как важный культурный и научный центр города, а в 2016 году даже был избран культурной столицей Европы.

Конечно, в первую очередь туристы идут в исторический центр Вроцлава. В частности, здесь на Ратушной площади расположена Старая ратуша – одна из главных достопримечательностей города, построенная в готическом стиле еще в 13-16 веках. Также она является одновременно краеведческим музеем.

Далее, бродя по узеньким улочкам с пряничными домиками, можно выйти к уже упомянутому выше Вроцлавскому университету в барочном стиле. Интересно, что попасть туда могут не только студенты, но и туристы, просто купив билет. Причем, в отличие от нашего Черновицкого университета, внутрь здания можно попасть и без экскурсовода.

Здание внутри действительно очень красивое, со всей этой росписью на потолках и стенах, позолотой и фигурками пухленьких ангелочков.

На четвертом этаже здания есть еще одно помещение, наименее отреставрированное, где когда-то был театр, а ныне устраивают выставки современного искусства.

В качестве бонуса – смотровая площадка на крыше здания университета, откуда открываются великолепные виды на исторический центр города.

Дальше очень долго можно гулять вдоль набережной местной реки Одра, открывая для себя очень много интересного.

К примеру, можно выйти на остров Тумский, который является самой старой частью город – именно здесь зарождался Вроцлав, местами даже сохранились остатки первых построек.

Далее отсюда можно выйти к так называемому Цеглярскому бастиону – остаткам крепости 16 века, который ныне является популярным местом для прогулок с красивыми видами на реку.

Также недалеко отсюда находится Национальный музей Вроцлава, который легко можно узнать по обвитыми виноградной лозой стенами и статуям двум выдающимся художникам эпохи Возрождения – Микеланджело и Альбрехту Дюреру. Почему именно эти две фигуры – мы так и не узнали, но вписались они сюда довольно органично.

Сам музей хранит одну из крупнейших коллекций современного искусства в стране, в первую очередь сконцентрировавшись на работах художников Нижней Силезии.

Еще одна из фишечек Вроцлава – так называемые "вроцлавские гномы", или же "краснолюдки". Эти мини-статуэтки из бронзы начали устанавливать в городе в 2001 году, и по состоянию на конец 2019 года их было уже более 700. Периодически старых гномов ломают или воруют, но и новых устанавливать не прекращают. Большинство гномов тематические и имеют свою историю, которую можно узнать во время многочисленных экскурсий или из туристических брошюр.

Но на самом деле у этих гномов есть "революционная" предыстория. Ведь изначально гномы были одним из символов легендарного польского антикоммунистического политического движения 1980-х годов "Оранжевой альтернативы". Красного гнома в шляпе рисовали на стенах в тех местах, где тогдашняя власть закрашивала антиправительственные надписи, чтобы еще больше привлекать внимание к тому, что пыталась скрыть власть.

Позже активисты движения начали сами изображать гномов – впервые они сделали это после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, объяснив, что "гномики выросли потому, что ели чернобыльские грибы".

Также во Вроцлаве очень много парковых зон – город действительно очень зеленый. Особенно нам приглянулся парк Щитницких. Здесь нет ничего лишнего, просто красивая, несколько облагороженная природа, среди которой очень приятно гулять.

Совсем рядом также расположен Вроцлавский зоопарк.

Здесь же расположены еще две интересные местные туристические локации – Вроцлавский мультимедийный фонтан и так называемый "Зал века", где проводятся разнообразные культурные, развлекательные и спортивные мероприятия.

Вокруг фонтана и зала расположена пергола, обвитая растениями. Выглядит это очень красиво. Вообще, по моим наблюдениям, во Вроцлаве очень много зданий и других конструкции оплетены виноградом или другими подобными растениями.

Пройти в парк Щитницких от центра можно через Грюнвальдскую площадь – популярный студенческий район с двумя крупными университетами, модными барами и многочисленными клубами, в которых проходят рок-концерты. В местных закусочных и кафе готовят польские вареники, пиццу и кебаб, а в местном торговом центре "Грюнвальдский пассаж" работают заведения быстрого питания и магазины среднего класса.

В целом, историческую часть Вроцлава вполне можно пройти за два дня, но на самом деле здесь есть еще много всего интересного, особенно если будете заходить в музеи или посещать какие-то мероприятия, поэтому можно ехать и на дольше, скучать не будете.

Где поесть во Вроцлаве

Относительно заведений питания Вроцлав во многом напоминает довоенный Киев. Поскольку город этот молодежный, то здесь очень много стильных заведений с доступным ценником: кофейни, пиццерии, азиатская кухня, современная польская кухня и, конечно же, более традиционные рестораны "для туристов". В центре города и возле высших учебных заведений их довольно много, поэтому найдете себе что-то без проблем.

Цены в кафе и ресторанах Вроцлава примерно на уровне киевских или немного дороже. К примеру, в "хипстерской" кофейне в центре города можно выпить кофе с вкусным десертом за 30-40 злотых (примерно 200-250 гривень). Неплохая пицца здесь будет стоить от 35 злотых (чуть больше 200 гривень). Конечно, если выбирать типичное туристическое заведение в историческом центре, может быть дороже.

А вот с кофе советуем быть осторожными – возможно, это субъективный опыт, но вкусное оно только в молодежных кофейнях с несколько более высоким ценником, тогда как более дешевый кофе в уличных точках где-то на набережной или на заправке очень часто может быть "полным разочарованием". Если уж хочете купить что-то простенькое, чтобы не платить за туалет, то лучше возьмите воду или мороженое.

Как попасть во Вроцлав из Украины

Проще всего во Вроцлав ехать через Перемышль, о котором можно прочитать в нашем отдельном материале. За день с железнодорожного вокзала Перемышля во Вроцлав отходит несколько поездов "Интерсити", а стоимость билета на них составляет до 300 гривень, или меньше, если купить его заблаговременно. Ехать – около 6 часов. Также по этому маршруту можно подыскать автобусы, отправляющиеся от автостанции с другой стороны железнодорожного вокзала.

Где остановиться во Вроцлаве

Поскольку Вроцлав – довольно оживленный город, который сейчас активно разрастается, здесь вообще нет проблем с поиском жилья для туристов. На популярных сайтах по бронированию жилья в городе сейчас доступны около 300 вариантов размещения на любой вкус и бюджет.

Если вы не против пожить в общих номерах в хостелах, то можно отыскать себе койко-место по цене от 300 гривень за ночь. Цены в самых скромных одноместных номерах или апартаментах стартуют от 550 гривень за ночь, а неплохие двухместные номера обойдутся в сумму от 850 гривень за ночь.

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Вроцлав вполне заслуживает того, чтобы его посетить, если вы там еще не были, да и вернуться туда будет интересно. Это действительно красивый исторический город, который, впрочем, дышит современной жизнью, открытой для смелых экспериментов.

Марина Григоренко