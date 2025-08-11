Отдыхающим, желающим запечатлеть памятные моменты на одноразовую камеру, посоветовали помнить об этом.

Когда вы отправляетесь в отпуск, обычно хочется сделать фотографии из отдыха, чтобы потом с теплом вспоминать поездку. Делать это на телефон вполне нормально, но некоторые люди начали использовать одноразовые пленочные фотоаппараты, чтобы придать снимкам ретро-эффект.

Они также удобны, если вы не хотите рисковать потерять телефон, доставая его ради быстрого снимка — особенно если путешествуете в людном месте, где устройство можно уронить или его могут украсть, пишет Express.

Однако, если вы планируете взять одноразовый фотоаппарат в следующую поездку, стоит прислушаться к предупреждению одного эксперта по путешествиям: нужно быть крайне осторожным при прохождении контроля безопасности.

Использование одноразовых камер в отпуске стало популярным в соцсетях, но важно всегда помнить, что сканеры в аэропорту могут испортить плёнку внутри камеры — и ваши ценные кадры будут потеряны навсегда.

Можно ли провозить фотопленку через рентген в аэропорту

По словам специалистов Travel Republic, одноразовые камеры обычно заряжены плёнкой, чувствительной к рентгеновским лучам, а новые сканеры во многих аэропортах могут воздействовать на неё ещё сильнее.

Эти аппараты излучают более высокие дозы радиации, которые могут проникать сквозь корпус камеры и взаимодействовать с непроявленной плёнкой. Особенно это опасно при перелётах с пересадками, когда багаж могут просканировать несколько раз — в результате снимки могут получиться затуманенными ещё до проявки.

Чтобы избежать этого, эксперты советуют: "Вместо того чтобы класть одноразовый фотоаппарат в багаж, сдаваемый в багажное отделение, держите его под рукой в ручной клади. На досмотре можно попросить проверить камеру вручную, не пропуская её через рентген. При необходимости можно использовать свинцовые чехлы для защиты плёнки от излучения".

Сканеры для ручной клади излучают меньше радиации и обычно не повреждают снимки. Но если вы сомневаетесь, попросите проверку фотоаппарата вручную, чтобы он вообще не проходил через сканер.

