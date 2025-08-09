Несколько европейских стран могут похвастаться шикарными условиями для отдыха.

Любой человек, который уезжает в отпуск, хочет купаться в чистой воде и нежиться на белом песке. Таким качеством морей и пляжей может похвастаться далеко не каждая страна, но некоторым все же удалось. Узнайте, где самое чистое море в Европе и кто получил "Голубой флаг".

Где самое чистое море и пляжи - список

Безопасность и экологичность пляжей регулирует Фонд экологического образования (FEE), который проводит оценку и, если локация соответствует нормам, выдает сертификат "Голубой флаг". Места для отдыха, у которых он есть, считаются доступными, чистыми, удобными для туристов, а также впечатляют своими пейзажами.

Плайя-де-Родас

На островах Сиес в Испании есть пляж с белоснежным песком и водой светло-бирюзового оттенка. Его часто сравнивают с Карибами из-за незабываемых видов, "мягкого" солнца и приятной атмосферы. В рейтинге World Tourism Forum этот пляж занимает первое место, кроме того, издание пишет, что в Испании количество пляжей с "Голубым флагом" наибольшее в мире. Целых 640 локаций получили сертификат, и туристы могут посетить любую из них.

Ла Конча

Второй в рейтинге пляж, где самое чистое море, также находится в Испании, но в курортном городе Сан-Себастьян. Это классический городской пляж, с которого открывается невероятной красоты панорама. Рядом находится оживленная набережная, по которой можно погулять вечером, после приятного отдыха на мелком белом песке и купании в лазурного цвета море.

Плайя-де-Муро

Третий в списке пляж также находится в Испании, на Майорке. Балеарские острова, на которых расположена локация, точно понравятся как одиноким туристам, так и семьям с детьми. На Плайя-де-Муро вода чистая, но само море неглубокое, а виды

Пампелон

О Лазурном береге слышали абсолютно все - гламурное место, которое облюбовали для себя люди с высоким уровнем достатка. Однако и обычный турист сможет отдохнуть, посетив локацию. Если не слышали, какое самое чистое море в мире находится во Франции, то это точно французский Пампелон. Кроме кристально чистой воды и белого теплого песка, на берегу много пляжных клубов, что точно будет кстати любителям ночной жизни.

Пляж Гёклиман

Туристы, которые ездят в Турцию, часто посещают именно Анталью из-за ее доступных цен, большого количества отелей all inclusive и чистых пляжей. Однако Гёклиман - это лучшее, что может случиться с тем, кто любит нежиться на пляже. Любителей позагорать и насладиться пейзажем встретит тихая, нетронутая бухта с золотистым абсолютно чистым песком, голубым теплым морем и впечатляющими природными красотами.

Украинцы, которые выбирают для себя максимально бюджетный отдых за пределами родной страны, часто едят в Болгарию. В этой стране все очень дешево по сравнению с другими государствами ЕС. И каждый, кто приезжает, обязан знать, где в Болгарии самое чистое море. По состоянию на 2025 год, варианта всего два - Албена и Золотые пески. На обеих локациях очень чистые пляжи, неглубокое море и удобная для туристов инфраструктура.

