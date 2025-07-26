Эти вещи могут стать лишними.

Во время подготовки к путешествию, часто возникает желание взять с собой много вещей. Поэтому, когда вы пакуете вещи, то начинаете добавлять предметы "на всякий случай", а потом оказывается так, что ваш чемодан не может закрыться. Поэтому одна любительница путешествий поделилась списком вещей, которые, по ее мнению, люди не должны брать. Об этом пишет Express.

"Прекратите брать слишком много вещей! После путешествий в более 90 стран я могу с уверенностью сказать, что есть 10 вещей, которые никогда не нужны в вашем чемодане. Я научилась на собственном опыте, что никогда не нужно брать в чемодан - независимо от того, куда я направляюсь", - отметила блогер Лиза.

Она назвала десять вещей, которые можно "спокойно оставить дома".

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Эксперт подчеркнула, что распространенной ошибкой является упаковка слишком большого количества обуви. По ее мнению, вам никогда не понадобится больше трех пар.

"Одна для прогулок, одна для пляжа или бассейна, одна для выхода в свет. И все", - заметила она.

Кроме того, блогер советует оставить пляжное полотенце дома.

"Оно занимает половину вашей сумки и сохнет медленнее, чем похмелье после путешествия. В большинстве мест предоставляют полотенца, или вы можете купить дешевое на месте", - добавила Лиза.

Также опытная путешественница не любит вещи "на всякий случай".

"Если вы пакуете что-то для ситуации, которую вы придумали в голове, не делайте этого. Вы можете купить почти все, что вам на самом деле понадобится", - подчеркнула эксперт.

Лиза также не советует брать с собой фен и полный набор гигиенических средств. Кроме того, не следует брать украшения, потеря которых вас может расстроить.

"Оставьте семейные реликвии дома. Я путешествую с одной парой сережек и дешевым браслетом. Никакого стресса", - заверила она.

После этого она порекомендовала не брать с собой несколько сумочек.

"Одной хорошей сумки через плечо или сумки с защитой от краж вполне достаточно. Не нужно подбирать одежду под сумку", - заметила эксперт.

Комментируя одежду, она высказалась, что не нужно иметь новый образ на каждый день.

"Выберите простую цветовую гамму. Комбинируйте вещи. Никто вас не судит - а даже если и судит, вы больше никогда не увидите этих людей", - сказала Лиза.

Путешественница также считает, что не стоит путешествовать с кучей наличных.

"Пользуйтесь банкоматом по прибытии. Лучшие курсы, безопаснее, проще", - сказала она.

В то же время эксперт против того, чтобы брать с собой "слишком много гаджетов и зарядных устройств".

Другие советы туристам

Ранее эксперт объяснила, почему никогда не стоит снимать обувь в самолете. По ее словам, в самолетах может долгое время не проводиться глубокая чистка ковра и под сиденьями, поэтому там может быть много микробов.

Также бывшая стюардесса рассказала, почему никогда не стоит сидеть в задней части самолета. Она отметила, что это не связано с безопасностью, а скорее с комфортом человека.

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