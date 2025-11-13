Также эксперт назвала лучшее время для посещения рождественских ярмарок, чтобы избежать толп.

С середины ноября по всей Европе постепенно начинают открываться рождественские ярмарки, маняшие туристов яркими огнями, красивыми украшениями, праздничными сувенирами, ароматным глинтвеном и вкусными закусками.

Как выбрать идеальную рождественскую ярмарку в Европе

Однако как выбрать среди множества самый лучший рождественский городок? Эксперт по Германии из GetYourGuide Марен Шуллерус, посетившая более 60 рождественских ярмарок по всему миру, поделилась с Daily Mirror советами, на что стоит обратить внимание при выборе места для идеального зимнего отдыха, включая оптимальное время, чтобы избежать толп.

"Лучшее время для посещения рождественской ярмарки, чтобы избежать толпы, – будний день, середина декабря, около 16:00. Дети обычно еще учатся в школе, и рано темнеет, поэтому ощущается рождественское настроение", – пояснила она.

Тем, кто ищет более тихую альтернативу или романтическую атмосферу, Марен посоветовала рождественский рынок Санта-Паули в Гамбурге, который ориентирован на "взрослую" аудиторию и предлагает соответствующие развлечения, включая шоу "Бурлеск елочных шаров".

Как выбрать сувениры на рождественской ярмарке

Эксперт предостерегла гостей от туристических ловушек на рождественских рынкам. В частности, она дала несколько советов, как отличать ручную работу от фабричного производства.

"Когда речь идет о покупке сувениров, есть несколько признаков того, что человек сделал их сам, а не привез с фабрики. Три совета: ищите прилавки, где не разрешают фотографировать изделия, ищите продавцов, которые могут рассказать, как они их изготовили, и убедитесь, что вам разрешат взять и посмотреть товар в руки, прежде чем покупать", – отметила Марен.

Что взять на рождественскую ярмарку

Опытная путешественница призвала туристов обязательно одевайться теплее, так как температура в некоторых местах может опускаться до -15°C. Также можно купить грелки для рук.

Кроме того, отправляясь на рождественскую ярмарку, чтоить взять с собой и карту, и наличные, так как некоторые продавцы на рынках принимают только наличные, а банкоматы на этих рынках обычно взимают комиссию за снятие денег.

Как выбрать вкусный глинтвейн на ярмарке

Тем, кто переживает из-за ужасного похмелья после глинтвейна, Марен советует искать "Winzer-Glühwein".

"Это настоящее вино из местных виноделен. На стендах обычно четко указано, что они "Winzer" (винодел). Вы получите более вкусный глинтвейн без головной боли", – пояснила она.

Лучшие рождественские ярмарки Европы в 2025 году

Как ранее сообщал УНИАН, традиционно Германия славится одними из лучших рождественских ярмарок в Европе – все же именно эта страна является их родиной. Вот некоторые из лучших немецких рождественских городков, на которые стоит обратить внимание в этом году.

Тем временем, эксперты Europe's Best Destinations назвали рождественскую ярмарку на центральной площади швейцарского Цюриха самой красивой в Европе в этом году.

