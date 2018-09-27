Как не испортить свое европейское Рождество

Многие опытные туристы уже усвоили, что планировать поездки за границу, особенно в топ-сезон, лучше заранее. А поскольку до Рождества по западному обряду осталось всего три месяца, самое время начинать подготовку к поездке уже сейчас.

В прошлом году УНИАН уже писал, куда и как украинцы могут отправиться за европейской рождественской атмосферой. Теперь же сосредоточимся на нескольких полезных лайфхаках, благодаря которым ваше Рождество в Европе станет действительно ярким и запоминающимся.

Главное, что нужно понимать – непосредственно рождественские дни 23-26 декабря в Западной Европе проходят совершенно не так, как у нас. Для европейцев, это, в первую очередь, семейный праздник, который принято отмечать уютно дома, в кругу родных и близких. При этом, иметь возможность отпраздновать Рождество именно так, положено всем, в том числе, сотрудникам кафе, магазинов и развлекательной инфраструктуры.

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А потому не стоит сразу вдохновляться дополнительным выходным по случаю католического Рождества, которые появились у украинцев с 2017 года. На деле основной разгар празднования в Европе выпадает на предрождественский период. Тогда как, начиная с 23 декабря, большинство ярмарок сворачивают свою работу, а магазины и большинство кафе-ресторанов закрываются на несколько дней.

Таким образом, прибыв на место 23 декабря, можно оказаться на совершенно пустых улицах, оставшись без знаменитого глинтвейна и сувениров. А потому, если у вас в Европе нет друзей или родственников, которые пригласят вас в гости на рождественский ужин, празднично провести там вечер 24 декабря - так себе идея.

Многие европейские города начинают сооружать рождественские ярмарки еще с середины ноября, и, вплоть до конца месяца, праздничаная атмосфера постепенно все больше и больше проявляется на улицах. Бывают и такие города, которые начинают подготовку чуть ли не после 10 ноября. Пару лет назад именно в это время мне довелось побывать в немецком Дортмунде, и уже тогда на улицах города появлялись первые рождественские проблески – на главной площади начали собирать рождественский городок, развешивать гирлянды и даже устанавливать новогоднюю елку при полном параде. Снегом и морозами тогда еще даже «не пахло», только слякоть месилась под ногами. Осенняя листва уже практически поопадала, а потому легкий дух уныния начинал постепенно подступать. Возможно, именно для того, чтобы скрасить этот серый переход от яркой осени к нарядной зиме, европейцы и начинают так рано украшать свои улицы и открывать рождественские ярмарки.

Однако самое интересное начинается с начала декабря, когда стартует празднование Адвента. Исторически сложилось, что большинство дошедших до наших времен рождественских традиций сформировались в Германии. Поэтому на примере этой страны мы и расскажем об особенностях европейского Рождества.

Адвентом считается предрождественский период у католиков и некоторых протестантских групп, символизирующий подготовку к Рождеству. Первый день Адвента выпадает на четвертое воскресенье до Святого вечера 24 декабря - с 27 ноября по 3 декабря, в зависимости от года. В 2018 году это 2 декабря. Именно с этого дня рождественская атмосфера окончательно заполняет улицы европейских городов – ярмарки начинают работать на полную, радуя местных жителей и гостей традиционными глинтвейнами, рождественскими лакомствами и сувенирами, а распродажи в магазинах достигают апогея.

Потому, если вы хотите насладиться ярмарками и удачно пробежаться по магазинам, лучше всего ехать в Европу за рождественской атмосферой именно с начала Адвента и до 23 декабря. При этом в той же Германии в период Адвента многие магазины и торговые центры работают дольше, чем обычно. Ведь в это время многие местные жители отправляются на поиски подарков родным и близким, а потому им предоставляется дополнительная возможность отправиться за покупками после работы.

Предрождественские ярмарки могут работать по-разному, в зависимости от целого ряда факторов: некоторые лишь по определенным дням, некоторые - по сокращенному графику в будние дни и с полным размахом в выходные, а некоторые - полноценно во все дни недели. Естественно, чем крупнее и популярнее город, тем масштабнее рождественская ярмарка.

Обычно предрождественские ярмарки устанавливаются на главных площадях городов. Однако в крупных городах их может быть и несколько – как в центре, возле соборов, в парках и других популярных туристических местах, так и в более отдаленных районах города «для своих». Например, в том же Берлине или Мюнхене можно идти по центральной части города, плавно переходя от одной ярмарки к другой, даже не заметив, как пролетят несколько часов. Иногда рождественские ярмарки могут быть тематическими – например, на одной из центральных площадей Мюнхена, на Wittelsbacherplatz, обычно устраивают ярмарку в средневековом стиле.

Купить на таких ярмарках можно огромное количество интересных вещей. Ведь к традиционным сувенирам для туристов, которые продаются круглый год, в предрождественские дни добавляется немало тематических предложений: многочисленные елочные игрушки, свечи, гирлянды, рождественские фигурки, пряники с пожеланиями, новогодние носки для подарков, а также уютные товары для дома и теплые аксессуары, разумеется, все с рождественскими узорами.

Все же ярмарки в Европе чаще всего не только и не столько для туристов, сколько для местных жителей: так они празднуют Адвент в кругу родных и друзей, и здесь же они закупаются подарками. Здесь собираются люди всех возрастов и субкультур, которые мирно соседствую друг с другом. Все друг другу улыбаются, поздравляют совершенно незнакомых людей и не воюют за место в очереди, что придает здешним ярмаркам еще более уютную атмосферу. Wie Zuhause, как говорится.

Не обходятся местные ярмарки и без горячих напитков и кушаний. Разумеется, самым популярным является классический глинтвейн на красном вине с корицей, гвоздикой и другими специями, он же Glühwein. Довольно часто за дополнительную плату в него можно добавить немного более крепкого алкоголя, например, рома или амаретто – такой глинтвейн здесь называется Glühwein mit Schuss, дословно «Глинтвейн с выстрелом». И с этим не поспоришь: валит такой напиток неподготовленного туриста наповал.

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Однако одним глинтвейном дело не ограничивается. Довольно популярны здесь в последние годы также яблочный пунш (Apfelwein) и горячий апероль (Heiß Aperol). Для любителей экспериментов также иногда предлагается горячее пиво. Разумеется, не обходится и без горячих безалкогольных напитков – наиболее популярны здесь подогретый красный сок, безалкогольные пунши и чаи, реже – кофейные напитки.

При этом много где в Европе действуют особая система подачи напитков на ярмарках, которая поначалу вводит в ступор неподготовленных туристов из постсоветских стран, особенно тех, кто не знает местного языка. Дело в том, что европейцы довольно ответственно подходят к проблемам экологии и борьбе с излишним потреблением природных ресурсов, а потому максимально отказываются от одноразовой посуды – будь то пластиковые или бумажные стаканчики. В результате, на ярмарках чаще всего напитки подаются в стеклянной посуде, которая, так сказать, сдается в аренду.

Так, в немецкоязычных странах на каждой рождественской точке с напитками можно прочитать на стенде с ценами строчки в духе «Pfand 2 Euro». Дословно это означает «Залог 2 евро». К слову, в Германии эту систему можно встретить не только на ярмарках, но и в обычных барах или клубах. Действует это так: при первой покупке вы платите за напиток плюс цену залога (обычно колеблется от 1 до 3 евро), а потом, когда возвращаете тару, получаете сумму залога назад. Особо сознательные граждане не сдают тару каждый раз, а подливают в нее напитки, таким образом, еще и вода на мытье экономится. Разумеется, для европейцев это - само собой разумеющийся и вполне привычный процесс, а вот нашим людям еще приходится вникать. Порой туристы просто не понимают, за что от них требуют при покупке глинтвейна за 4 евро доплатить еще 2 евро, и попадают в довольно нелепые ситуации.

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К слову, чашки на рождественских ярмарках часто красивые – с праздничными узорами или видами конкретного города. А потому многие туристы просто забирают их на память, и это выходит дешевле, чем покупать аналогичную посудину в качестве сувенира в магазине.

Ну, а если не хотите платить залог, есть еще вариант приходить со своей тарой, он здесь тоже допускается. Особенно удобно, если вы не планируете подолгу оставаться на одном месте, а предпочитаете прогуляться подальше с горячим напитком в термочашке. Ведь, как ни крути, залоговая система все же привязывает к месту проведения ярмарки, тогда как иногда не хочется там слишком долго стоять на одном месте.

Ассортимент еды на предрождественских ярмарках также шире, чем на круглогодичных. К традиционным для той или иной страны ярмарочным блюдам добавляются рождественские сладости, выпечка и, разумеется, пряники всех возможных вкусов и форм.

Например, в Германии, помимо привычных сосисок с булками или картошкой фри, на предрождественских ярмарках можно купить также блюда из мяса или рыбы на гриле, а также интернациональную кухню.

Если же окажетесь в предрождественские дни на юге Германии, например, в Мюнхене или Нюрнберге, где традиционно проводятся самые масштабные и знаменитые ярмарки, а также в Австрии или Швейцарии, то следует обратить внимание на так называемые Flammkuchen – открытые плоские пироги с начинкой из мягкого белого сыра и кусочками лука с беконом, чем-то напоминающие пиццу. Впрочем, в наши дни классическим рецептом ярмарки не ограничиваются и повара нередко экспериментируют с начинками из курицы, рыбы и овощей, а иногда даже предлагают сладкие варианты этого пирога.

К началу Адвента местные жители активно украшают свои дома и дворы. На дверях и деревьях появляются гирлянды, хвойные венки, фонарики и прочие украшения. А в окнах устанавливаются традиционные подсвечники в форме полуарки с рождественским мотивом, так называемые «швиббогены», или же рождественские венки с четырьмя свечами, которые зажигаются поочередно в каждое воскресенье Адвента. В Европе, и особенно в немецкоязычных странах, это действительно массовое явления, украшается едва ли не каждый дом. Таким образом, на улицах становится по-настоящему светло, празднично и уютно, а потому даже просто прогуливаться здесь - очень приятно, сразу же поднимается настроение.

Не обходится этот период и без рождественского вертепа, когда всеми возможными видами искусства воспроизводится сцена Рождества Христова. Это могут быть скульптуры, вертепные ящики, театральные представление и многое другое. Причем как в традиционной форме, так и в более современной.

Еще один неотъемлемый атрибут Рождества – украшенная ель или сосна – также пришел из немецкой традиции. Потому, к началу ноября нарядные новогодние деревья здесь уже практически повсюду. На центральных площадях появляются высокие живые ели, тогда как в магазинах, кафе и многих других заведениях, преимущественно, искусственные.

В дома же живые ели покупаются ближе к Рождеству, чтобы не осыпались раньше праздника. А вот искусственные или живые во дворах немцы также украшают достаточно рано.

Каждое из четырех воскресений Адвента отмечается громкими празднованиями. У тех же немцев есть целый ряд традиций под каждое из предрождественских воскресений, а то и на каждый день. Но мы не будем углубляться, каким традициям следуют рядовые европейцы у себя дома, все же сейчас речь идет, в первую очередь, о том, что ждет простого туриста. Собственно, у приезжих есть немало возможностей по полной проникнуться предпраздничной атмосферой. Ведь в каждое предрождественское воскресенье возле предрождественских ярмарок устраиваются всевозможные концерты, спектакли, карнавальные шествия и прочие народные гуляния.

Кроме того, в предрождественский период активизируется и культурно-развлекательная жизнь во многих европейских городах. Здесь проводятся всевозможные фестивали света, культурные недели и праздничные концерты/спектакли. В той же Германии многие местные исполнители отправляются в туры именно в ноябре-декабре. Во-первых, на улицах уже холодно и потому люди ищут, где скоротать вечера. Во-вторых, для подростков это идеальное время, чтобы выпросить у родителей билеты на концерты любимых групп в качестве предрождественского подарка. Потому, если хотите немного приобщиться к местной музыкальной тусовке, предрождественский период как раз идеальный момент.

Отдельно стоит отметить посещение исторических достопримечательностей и соборов. Так, музей, дворцы, ботсады, парки и прочие туристические объекты, как правило, в предрождественский период работают, как обычно. Однако 24 и 25 декабря они все закрыты. Бывают отдельные случаи, когда некоторые достопримечательности также не работают 23 и 26 декабря, но это касается менее популярных среди туристов мест. Если же говорить о местных соборах и церквях, часть из них закрываются для туристов в дни или часы рождественских служб, чтобы любопытные путешественники не мешали местным духовно подготовиться к Рождеству. Поэтому, если хотите еще и посетить местные достопримечательности во время поездки в Европу в рождественский период, этот момент также стоит учесть, заранее изучив графики работы на сайтах.

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А вот после Рождества атмосфера праздника постепенно улетучивается. Довольно часто ярмарки сворачиваются уже с вечера 23 декабря. При этом некоторые из них убирают настолько оперативно, что на утро уже ничего не указывает на то, что еще вчера на этом месте бурлила праздничная жизнь. И будет большой удачей, если удастся найти работающую ярмарку, начиная с 24 декабря. Да и будут такие ярмарки в урезанном виде – по сути, здесь можно будет раздобыть только глинтвейн и сосиски, к тому же, выбор будет не таким богатым. Сувениров же не будет вовсе. Ну, а до новогодней ночи доживут лишь единичные рождественские палатки.

Конечно, в зависимости от страны, рождественские традиции могут отличаться. Где-то вносится свой колорит, а где-то сдвигается время работы. Так, например, в тех европейских странах, где гости из постсоветских стран занимают большую долю в общем туристическом потоке, ориентируются на то, что они путешествуют ближе к Новому году. К примеру, в той же Чехии рождественские ярмарки работают и 31 декабря. Но это все равно уже немножко не то.

И еще немного о сборах на рождественские праздники в Европу. Широко распространено мнение, что в топ-периоды цены на жилье и дорогу резко взлетают. Это справедливо, если начать суетиться слишком поздно – по той простой причине, что выгодные предложения просто уже разобраны. Однако даже если начать собираться всего за три месяца, можно еще отхватить неплохие предложения.

Например, по состоянию на конец сентября тот же Wizz Air предлагает самые дешевые «декабрьские» билеты в Кельн, где проходит одна из самых популярных немецких рождественских ярмарок, по цене от 909 грн (для членов Wizz Discount Club – еще дешевле). Выше 2 тысяч гривен билеты поднимаются только на рейсы в двадцатых числах декабря, когда, по сути, на ярмарках делать уже практически нечего.

Ситуация с билетами на декабрь в Берлин еще лучше. Даже на числа после 15 декабря есть довольно заманчивые предложения. Рейсы из Киева в Берлин летают практически каждый день, потому вариантов для маневров масса.

К слову, если не хотите на предрождественские праздники в Германию, можно поискать предложения в другие страны. У того же Wizz Air их еще достаточно: самые дешевые билеты в Вену на сайте авиакомпании нынче предлагаются от 1059 грн, в Копенгаген – от 839 грн, в Вильнюс – от 679 грн.

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С жильем, по состоянию на конец сентября, также ситуация довольно неплохая, ведь на середину декабря все еще можно найти немало предложений. В том же Берлине, к примеру, на 14 декабря можно забронировать койко-место в хостеле по цене от 400 грн/ночь за человека, самый дешевый одноместный номер обойдется в сумму от 900 грн/ночь, а номер на одного в отеле от 3-х звезд пока что предлагается по цене от 1300 грн/ночь.

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Пожалуй, европейская рождественская атмосфера – это то, что должен хоть раз в жизни увидеть каждый турист. Ведь это отличная возможность поближе познакомиться с другой культурой и вырваться из осенне-зимней серости, присущей нашим краям, где рождественские и новогодние праздники сдвинуты по времени ближе к Новому году. Так что скорее изучайте пока еще доступные предложения по билетам/отелям и отправляйтесь на встречу рождественской сказке!

Марина Григоренко