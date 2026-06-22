Когда лучше пересекать границу, чтобы не 'застрять': пограничники дали советы

Они отметили, что в последние дни больше всего людей пересекают границу не только на пунктах пропуска с Польшей, но и с Венгрией.

Чтобы как можно быстрее проехать границу и не тратить время в очередях, целесообразно делать это в утренние часы в будние дни. Об этом в эфире "Киев24" сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"В будние дни в утренние часы очередей практически нет, лишь на отдельных пунктах пропуска может быть по несколько десятков транспортных средств на выезд, но на большинстве очередей нет. Уже ближе к обеду и вечером пассажиропоток увеличивается", - подчеркнул он.

По его словам, в последние дни отмечается рост пассажиропотока не только на пунктах пропуска на границе с Польшей, но и с Венгрией, в частности, у пунктов "Тиса" и "Лужанка".

Видео дня

Он также сообщил, что увеличилась нагрузка и на автобусное сообщение, поскольку в весенние месяцы границу на выезд пересекали 350-400 автобусов в сутки, а уже в июне это количество, в частности, в эти выходные, составило 580.

"Пассажиропоток сейчас достаточно высок по сравнению с весенними месяцами. В будние дни на прошлой неделе фиксировалось не менее 113 тысяч пересечений границы, количество колебалось от 113 до 118 тысяч с понедельника по пятницу", - рассказал Демченко.

Он добавил, что в субботу и воскресенье пассажиропоток был значительно выше, чем в будние дни. Например, в субботу, 20 июня, было зарегистрировано 130 тысяч пересечений границы, а в воскресенье, 21 июня, - 136 тысяч, и это самый высокий показатель за июнь. При этом он отметил, что в течение всего июня преобладает в основном выезд из Украины.

Демченко сообщил, что 50% этого пассажиропотока приходится на границу с Польшей, где и фиксируются самые большие очереди. По его словам, на границу с Молдовой приходится около 20%.

Он подчеркнул, что невозможно предсказать, каким будет пассажиропоток через неделю или даже через несколько дней. В ГПСУ советуют перед выездом проверять загруженность пограничных переходов. Напомнил, что данные обновляются каждые три часа.

Пересечение границы в Украине

Как сообщал УНИА, в Украине запустили сервис "Личный кабинет", где можно узнать, есть ли ограничения на выезд за границу для каждого человека, но это не будет касаться запрета в связи с военным положением.

В ГПСУ сообщали, что теперь граждане смогут самостоятельно и оперативно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу.

Новый сервис "Личный кабинет", запущенный в мае 2026 года, касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой (алименты, штрафы, другие долги).

Вас также могут заинтересовать новости: