В Италии 'обдирают' туристов больше, чем где либо еще в Европе: топ схем обмана

Различные туристические ловушки и скрытые доплаты способны сделать отдых в Италии существенно дороже.

Туристы начали чаще жаловать на все новые схемы, с помощью которых их пытаются "развести" на дополнительные расходы во время отдыха в Италии. Такого, по их словам, нет ни в одной другой стране Европы.

Как пишет Daily Mail, хотя отдыхающие без проблем могут купить дешевые авиабилеты в итальянские города из любой точки Европы, местная туристическая индустрия хрант в себе множество ловушек и скрытых платежей, которые в конечном итоге делают поездку довольно дорогой.

В частности, туристы жалуются на обман в ресторанов – от добавления "лишних" напитков в чек до доплат за дополнительные ингридиенты к мороженому (сливки, фрукты, орешки, присыпки).

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Одна из пользовательниц рассказала в соцсетях, что в время отдыха в Риме они с ее спутником решили купить по три шарика мороженого, каждый по 4 евро. Однако вместо 24 евро с них попросили 44 евро. Дело в том, что продавец предложил им добавить к мороженому дополнения в виде сливок, макарунов и канолло, что добавило те самые 20 евро. Однако девушка утверждает, что обстановка в кафе выглядела так, что все дополнения включены в сумму 4 евро за шарик.

Также туристы жаловались, что в сувенирных лавках им недокладывали некоторые оплаченные товары. Например, один из пользователей соцсетей рассказал, что владелец магазина взял с него плату за ожерелье и браслет, но, воспользовавшись тем, что тот разговаривал с сестрой, "забыл" отдать ожерелье, за которое было заплачено.

Кроме того, некоторые отдыхающие жаловались, что с них требовал доплату за раздел порции на двоих. Владелец одного из таких заведений аргументировал это дополнительными расходами на посуду и салфетки, а также "тяжелый труд" по разрезанию продукта.

Еще одна скрытая доплата – за постельное белье и полотенца: иногда в Италии за это приходится доплачивать.

При этом чаще всего неприятности случаются в туристических городах вроде Рима, Милана, Неаполя или Венеции.

Как в Италии разводят туристов

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, среди прочего в Италии очень популярны схемы обмана туристов с браслетами дружбы, розами и прочими безделушками, которые им агрессивно вручают на улице незнакомцы, а потом требуют за них деньги.

Кроме того, для многих иностранных посетителей итальянских ресторанов неприятным сюрпризом становится система "коперто", или же так называемая "плата за столик". Суть ее в том, что дополнительно счет включается дополнительная сума, обычно 1-2 евро с каждого человека з столом. В лучшем случае, в замен им приносят хлеб или другие мелкие "комплименты", в худшем – ничего.

Также туристов в Италии нередко дурят с мороженым, продавая его по завышенным ценам.

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