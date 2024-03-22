Основные претензии в том, что компания применяет целый набор практик для удержания потребителей и разработчиков в своей экосистеме.

Ранее в этом месяце Apple пошла на гигантские уступки ради соблюдения европейского законодательства, разрешив загружать приложения с сайтов разработчиков. Но Минюст США наносит еще один удар: иск с обвинением в незаконной монополии на рынке смартфонов, сообщает The Verge.

Американские власти считают, что корпорация "годами" ограничивает возможности разработчиков и блокирует им доступ к функциями iPhone, а пользователям усложняет переход на Android, удерживая в своей экосистеме и "заставляя тратить больше денег".

Apple уже ответила на претензии. Там считают иск "неправомерным с точки зрения фактов и закона" и будут его оспаривать.

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Представитель Apple в рамках ответа на иск рассказал, что в одно время разработчики пытались реализовать совместимость Apple Watch с Android-смартфонами. Компания потратила три года на разработку технологий, но в итоге отказалась от этой идеи "из-за технических ограничений".

Известно, что дело против Apple готовилось с 2019 года, когда Минюст США объявил об антимонопольном расследовании в отношении компании. В прошлом году с аналогичным иском столкнулась Google.

Минюст США подал иск спустя две недели после вступления в силу закона ЕС о цифровых услугах. Apple была вынуждены пойти на значительные уступки: в частности, перейти на USB-C в Айфонах, разрешить установку приложений со сторонних площадок и внедрить в iMessage поддержку RCS.

А ранее в этом году эпопея продолжительностью почти в 7 лет с "тайным" замедлением iPhone со стороны Apple подошла к концу. Компания начала выплачивать пострадавшим компенсацию.

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