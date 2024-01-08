Когда-то Apple намеренно снижала производительность iPhone ради сохранения заряда аккумулятора. Но не все так очевидно.

Эпопея продолжительностью почти в 7 лет с "тайным" замедлением iPhone со стороны Apple подошла к концу. Компания начала выплачивать пострадавшим компенсацию.

Деньги разослали владельцам iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, SE и 7 под управлением iOS 10 или более поздней версии. Каждый из них может рассчитывать на компенсацию в размере $92,17, а всего из бюджета Apple уйдет до 500 млн долларов. пишет MacRumors.

История берет начало с 2016-го, когда, как стало известно позже, Apple начала через обновления iOS намеренно понижать производительность моделей iPhone с "химически изношенными" аккумуляторами. Однако не сообщала об этом своим клиентам – очевидно, не все были согласны с таким решением.

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В 2020-м Apple согласилась урегулировать конфликт с помощью компенсаций, а также добавила страницу "Состояние аккумулятора", на которой можно узнать текущую емкость аккумулятора своего iPhone. Но, само собой, на этом дело не остановилось, и лишь сейчас оно дошло до своего логического конца. При этом компания отвергала все обвинения в юридических нарушениях.

Со временем литиевые батареи теряют способность хранить заряд и поддерживать работу iPhone в холодных условиях. Это может привести к неожиданному выключению смартфона для защиты электронных компонентов – поясняли в Apple, почему им пришлось занижать производительность моделей iPhone со старыми аккумуляторами.

Впрочем, многие пользователи уверены, что таким образом Apple банально вынуждала пользователей старых айфонов переходить на новые модели.

К слову, система управления питанием с автоматическим "замедлением" устройств на iOS действует до сих пор. Например, на новых айфонах этот процесс активируется спустя год после выпуска. Чтобы отключить ограничение, нужно в разделе "Состояние аккумулятора" нажать на ссылку "Выключить" и подтвердите действие.

Ранее стало известно, что в линейке iPhone 14 и iPhone 15 установлены дешевые китайские аккумуляторы – они предназначены всего для 600 циклов зарядки. У многих пользователей процент износа батареи меньше чем за год упал ниже 90%.

Ранние слухи предполагают, что в новой линейке iPhone 16 Apple перейдет на многослойные аккумуляторы, что, в свою очередь, существенно повлияет на увеличение емкости и срока службы. Также новые батареи будут поддерживать проводную зарядку до 40 Вт.

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