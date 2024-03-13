Это позволит разработчикам избежать 30% комиссии.

Компания Apple наконец-то разрешила пользователям iOS в ЕС использовать сторонние магазины программ и объявила о дополнительных изменениях, связанных с распространением приложений. В частности, те разработчики, которые соответствуют определенным критериям, смогут разрешить загружать программы со своих сайтов.

Как сообщает Engadget, опция Web Distribution станет доступной уже этой весной. Чтобы ею воспользоваться, разработчики должны согласиться на новые правила App Store, согласно которым они платят комиссию за каждую установку пользователем после определенных пороговых значений. Также они должны быть участником Apple Developer Program и иметь хорошую репутацию по крайней мере 2 года. Кроме того, разработчики должны "иметь приложение, которое имело более одного миллиона первых годовых установок на iOS в ЕС за предыдущий календарный год".

Apple надеется, что эти правила минимизируют риски установки вредных и пиратских приложений. Однако в ЕС компанию уже раскритиковали. Она якобы придерживается только буквы Закона о цифровых рынках, но не придерживается его духа, а потому попытки контроля над загрузками приложений из интернета могут оказаться под пристальным вниманием регуляторов.

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Кроме того, "яблочный" техногигант разрешил разработчикам запускать магазины приложений, которые содержат исключительно их собственные программы. Ранее нужно было включать и программы конкурентов. Таким образом, такие компании, как Epic Games, Xbox и Meta, могут иметь магазины приложений для iOS, которые содержат только их собственные программы и игры.

Это также дает разработчикам больше свободы в перемещении пользователей на внешнюю страницу для транзакций и покупки их товаров и услуг. Хотя Apple предоставила шаблоны дизайна для встроенных в приложения рекламных акций, скидок и предложений, теперь они не обязательны. Это означает, что такие компании, как Spotify и Netflix, смогут разрабатывать ссылки на свои сайты и потенциально избежать 30% комиссии "яблоку" на подписки через регистрацию в приложениях.

Другие новинки от Apple

Как ранее сообщал УНИАН, компания Apple готовит новую неожиданную функцию для своих наушников AirPods Pro. Гаджет можно будет использовать как слуховой аппарат. В это нововведение может появиться в AirPods Pro с релизом iOS 18.

Кроме того, СМИ писали, что Apple работает над новой версией MacBook со складным экраном.

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