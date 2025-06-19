Сейчас захватчики пытаются окружить Юнаковку.

Российские захватчики усеяли трупами штурмовых групп Андреевку и не могут стремительно продвигаться на Сумщине. Об этом военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов сообщил в эфире телеканала "Новости.Live".

"Нет никакого стремительного продвижения. Они пытаются взять Юнаковку. Я очень хорошо знаю это село... Они пытаются его окружить, брать в блок. ДРГ туда заходят, их выбивают. Идет битва за Юнаковку. Наши выбили их из Андреевки на днях. Они пытались взять Андреевку любой ценой снова... Там просто трупами штурмовых групп все засыпано. Не взяли они снова Андреевку, бьются за нее. Но положили людей очень много", - отметил Сазанов.

В то же время, военный со ссылкой на разведку, пилотов и аналитиков отметил, что российские оккупанты потеряли почти все пополнение, которое туда бросили на штурм.

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"Сейчас штурмуют десантура, морпехи - именно те высокомобильные элитные подразделения, 76-я десантная, 106-я десантная, три бригады морпехов, именно те, кого они хотели сохранить и перебросить на другие направления в качестве лучших штурмовых подразделений. Но мотострелков и пехоту они положили на Сумщине. Потери таковы, что от роты в 100 человек остается восемь", - отметил Сазонов.

По его мнению, россияне идут в атаку на убой из-за приказа диктатора Владимира Путина создать буферную зону.

Ситуация в Сумской области - новости

Как сообщал УНИАН, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Силы обороны выравнивают позицию на Сумщине. По его словам, на Сумском направлении сосредоточено 53 тысячи оккупантов. Максимальная глубина, на которой происходят бои от границы, составляет 7 км.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что летнее наступление россиян сейчас на пике, но планы российского диктатора Владимира Путина с продвижением в Украине не выполняются. Наступлением на Сумы РФ хотела растянуть наш фронт, зато получила существенный ущерб в плане техники и живой силы.

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