Продать доллар можно в среднем по курсу 41,25 грн, а евро - 47,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 19 июня, остался на уровне предыдущего показателя и составляет 41,85 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 13 копеек и составляет 48,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,60 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,48 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,30 грн/евро, а курс продажи - 48,00 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 19 июня, составляет 104 827 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 368 190 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 19 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,63 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщалось на сайте НБУ, относительно европейской валюты гривня усилила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,90 грн за один евро, то есть гривня укрепилась 12 копеек.

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