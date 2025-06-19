Заявление на получение гражданства РФ певица подала еще в феврале 2024 года.

Предательница Украины, певица Ани Лорак получила российское гражданство, сообщают кремлевские СМИ со ссылкой на источник в ее окружении.

Отмечается, что российский паспорт ей выдали 9 июня. Напоминается, что заявление на получение гражданства РФ Лорак подала еще в феврале 2024 года. По словам источника, она сохранила свое настоящее имя - Каролина.

Также указывается, что в 2016 году Лорак предлагали помочь с получением российского паспорта, но тогда представитель артистки заявлял, что она не собирается менять гражданство.

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В апреле текущего года кремлевские СМИ распространяли информацию о том, что Ани Лорак тайно получила новый украинский паспорт.

Однако, блогер Богдан Беспалов опровергал данные утверждения, отмечая, что молчунья, которая не говорит о войне, но продолжает жить в РФ, приезжала в Украину и возобновляла документы в 2019 году.

Указанную информацию опровергли и в Министерстве иностранных дел Украины.

Как известно, Ани Лорак постоянно живет в России с 2014 года. В октябре 2022 года ее включили в санкционный список СНБО. Также певица лишилась всех государственных наград Украины - звания народной артистки и других отличий.

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