Предательница Украины, певица Ани Лорак получила российское гражданство, сообщают кремлевские СМИ со ссылкой на источник в ее окружении.
Отмечается, что российский паспорт ей выдали 9 июня. Напоминается, что заявление на получение гражданства РФ Лорак подала еще в феврале 2024 года. По словам источника, она сохранила свое настоящее имя - Каролина.
Также указывается, что в 2016 году Лорак предлагали помочь с получением российского паспорта, но тогда представитель артистки заявлял, что она не собирается менять гражданство.
В апреле текущего года кремлевские СМИ распространяли информацию о том, что Ани Лорак тайно получила новый украинский паспорт.
Однако, блогер Богдан Беспалов опровергал данные утверждения, отмечая, что молчунья, которая не говорит о войне, но продолжает жить в РФ, приезжала в Украину и возобновляла документы в 2019 году.
Указанную информацию опровергли и в Министерстве иностранных дел Украины.
Как известно, Ани Лорак постоянно живет в России с 2014 года. В октябре 2022 года ее включили в санкционный список СНБО. Также певица лишилась всех государственных наград Украины - звания народной артистки и других отличий.