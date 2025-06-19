По ее словам, у пары действительно не все хорошо в отношениях.

Недавно распространились слухи, что певица Кэти Перри и актер Орландо Блум на грани расставания после 8 лет отношений. Однако пока сами звезды официально не комментируют свою личную жизнь, подруга артистки впервые заговорила на эту тему.

Как пишет издание Mirror, женщина все же подтвердила неутешительные слухи о завершении отношений известной пары. По ее словам, Кэти и Орландо действительно не видят уже совместного будущего.

"К сожалению, они на грани... Боюсь, что это не выглядит как что-то многообещающее", - рассказала подруга Перри.

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Больше подробностей женщина решила не раскрывать, однако ранее инсайдер отмечал, что причиной расставания влюбленных могли стать стресс и критика творчества Кэти. Негативные отзывы сильно расстраивали артистку, и хотя Орландо отнесся к этому с пониманием, но это все же вызвало определенное напряжение в их отношениях.

Что известно об отношениях Кэти Перри и Орландо Блума

Знакомство Блума и Перри состоялось в 2016 году на вечеринке после церемонии "Золотой глобус". Позже актер и певица начали встречаться и официально объявили о своих отношениях. Через три года Орландо сделал предложение возлюбленной, но свадьбу они так и не сыграли. В 2020 году Кэти родила совместную дочь Дейзи Дав.

Напомним, недавно украинская актриса Екатерина Файн разошлась с женихом после 10 лет отношений.

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